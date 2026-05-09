Sohn (15) muss alles mitansehen: Zugmaschine stürzt auf Bahnstrecke

Der Mann war mit Arbeiten beschäftigt, als das Fahrzeug plötzlich abstürzte und er herausgeschleudert wurde. Anschließend krachte ein Zug in das Unfallfahrzeug.

Am vergangenen Freitag gegen 16.21 Uhr war ein 40-jähriger Österreicher im Bereich Kehr in Patsch (Bezirk Innsbruck-Land, Tirol) mit einer Zugmaschine und einer Eisenkette damit beschäftigt, einen Baumstumpf neben einem Feldweg zu entfernen. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte das Fahrzeug dabei rund 100 Meter ab und kam auf den Gleisen der Brennerbahn zum Stillstand. Der Lenker wurde herausgeschleudert und blieb etwa 50 Meter entfernt schwer verletzt liegen.

Railjet kollidierte mit Unfallfahrzeug

„Gegen ca. 16.35 Uhr kollidierte in der Folge ein in Richtung Innsbruck fahrenden Railjet mit dem Unfallfahrzeug“, infromiert die Polizei. Glück im Unglück: Der Zug entgleiste nicht und es wurde niemand verletzt. Die Lok und sechs Waggons wurden allerdings schwer beschädigt.

Mann wurde schwer verletzt

Der 15-jährige Sohn des Unfalllenkers musste den gesamten Vorfall mitansehen und verständigte anschließend seine Mutter. Diese alarmierte umgehend die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Er befindet sich derzeit im Schockraum, nähere Informationen liegen noch nicht vor.

Brennerbahn wurde wegen Unfall gesperrt

Die Brennerbahnstrecke war wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Im Einsatz standen unter anderem mehrere Feuerwehren, Rettungskräfte, die ÖBB sowie mehrere Polizeistreifen.