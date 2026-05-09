HTL-Schüler wurde zum Lebensretter für Frau in Amerika

Was als Typisierungsaktion an der HTL Neufelden begann, schenkte einer Frau in Amerika eine zweite Chance. Der 18-jährige Lukas aus Natternbach wurde mit seiner Stammzellspende zum Lebensretter.

Was für viele Schülerinnen und Schüler an der HTL Neufelden wohl nur ein gewöhnlicher Tag war, wurde für Lukas aus Natternbach (Oberösterreich) zu einem Moment, der das Leben eines anderen Menschen für immer verändert hat. Der 18-Jährige ließ sich bei einer Typisierungsaktion registrieren – heute ist er der 874. Stammzellspender von „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“. Seine Spende schenkte einer Frau in Nordamerika eine zweite Chance.

Vom Schulprojekt zum Lebensretter

Damals ahnte Lukas vermutlich noch nicht, welche Folgen seine Entscheidung einmal haben würde. Eine einfache Typisierung an seiner Schule genügte, damit sein Name in die internationale Spenderdatei aufgenommen wurde. Irgendwann kam dann die Nachricht: Seine Stammzellen könnten einem schwer kranken Menschen helfen. Für viele wäre das wohl ein Moment voller Aufregung gewesen. Lukas spricht darüber aber mit bemerkenswerter Ruhe.

©Geben für Leben Mit seiner Stammzellspende schenkte der 18-Jährige einer Frau in Amerika neue Hoffnung.

„Mit so geringem Aufwand Hoffnung schenken“

„Ich bin froh, dass ich jemandem mit für mich so geringem Aufwand Hoffnung schenken konnte.“ Ein Satz, der hängen bleibt. Denn was für Lukas nach etwas Kleinem klingt, bedeutet für einen anderen Menschen möglicherweise alles. Für eine Frau in Nordamerika wurde aus Hoffnung plötzlich Realität, weil ein junger Oberösterreicher Ja gesagt hat.

Ein Zeichen, das Mut macht

Die Leukämiehilfe Österreich zeigt sich tief berührt von Lukas’ Entscheidung. Dort weiß man, wie viel hinter einer Stammzellspende steckt und wie selten passende Spenderinnen und Spender gefunden werden. Umso größer ist die Dankbarkeit gegenüber jungen Menschen wie Lukas, die bereit sind zu helfen. „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich ist froh, dass du damals Ja gesagt hast. Danke, dass du gezeigt hast, wie selbstverständlich es sein kann, Leben zu retten.“