Tragischer Frontalcrash: 48-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Während sein Beifahrer und die Unfallgegnerin sich noch aus den Unfallwracks befreien konnten, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Wieso es zu dem Unfall kam, ist unklar.

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Abend des 8. Mai in Abtenau (Bezirk Hallein, Salzburg). Der 48-jähriger Autofahrer aus dem Tennengau war kurz nach 22 Uhr gemeinsam mit seinem 46-jährigen Beifahrer aus der Stadt Salzburg auf der Pass Gschütt Straße (B166) unterwegs.

Jede Hilfe zu spät

Doch dann kam es zur Tragödie: Aus bisher unbekannter Ursache kam es im Ortsteil Lindenthal zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Auto einer 20-jährigen Tennengauerin. Das Fahrzeug des Mannes wurde dabei in einen Abhang geschleudert und blieb dort an einem Baum hängen. Während der Beifahrer und die Lenkerin des zweiten Fahrzeugs verletzt wurden und sich selbstständig aus den Autos befreien konnten, kam für den 48-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger wurde beigezogen, die beiden stark beschädigten Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.