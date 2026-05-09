Auto krachte gegen Baum: Zwei Männer schwer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend in Peuerbach ereignet. Ein Pkw kam von einem Güterweg ab, krachte gegen einen Baum und blieb schließlich auf der Seite liegen. Zwei Männer wurden dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte am Freitag, dem 8. Mai 2026, gegen 19 Uhr auf einem Güterweg zwischen Peuerbach und Natternbach. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen (Oberösterreich) war mit seinem Wagen unterwegs, auf dem Beifahrersitz saß ein ebenfalls 30-jähriger Freund. In einem Waldstück geriet das Fahrzeug laut Polizei auf das Straßenbankett und kam ins Schleudern.

Auto hob nach Aufprall ab

Der Wagen kam rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst gegen einen Baumstumpf. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Auto laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ab und krachte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Danach wurde das Auto zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

Anrainer leistete sofort Hilfe

Ein Anrainer hörte den lauten Knall und lief sofort zur Unfallstelle. Er verständigte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Die beiden Insassen wurden nach der Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Einer der Männer wurde mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ geflogen, der zweite mit der Rettung transportiert.

Alkotest positiv

Wie die Polizei mitteilt, verlief ein beim Lenker durchgeführter Alkomattest positiv. „Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 0,8 Promille positiv“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.