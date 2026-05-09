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/ ©Fotomontage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt eine Frau mit zwei Kindern und einer Hand mit Geldscheinen.
Betroffen sind zu einem großen Teil Frauen und Teilzeitkräfte.
Österreich
09/05/2026
Netto

Über 1,3 Millionen Österreichern droht Netto-Gehaltskürzung

Kürzlich wurden von der Regierung die Eckdaten des neuen Doppelbudgets für 2027 und 2028 vorgestellt. Mit dabei waren neben einer Lohnnebenkostensenkung auch Maßnahmen, die Millionen Österreicher zu spüren bekommen werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(469 Wörter)

Die Senkung der Lohnnebenkosten muss nämlich auch irgendwie finanziert werden. Das geschieht einerseits direkt über die Betriebe selbst, andererseits auch über Maßnahmen, die viele Österreicher betreffen werden. Wie etwa einer Pensionserhöhung, die durchschnittlich in den kommenden beiden Jahren um einen Viertelprozentpunkt niedriger ausfallen wird als die Inflation. Wir haben dazu bei den Seniorenvertretern nachgefragt, mehr dazu hier auf 5min.at: Pensionisten kampfbereit: „Wenn es ums Sparen geht…“. Wie das konkret umgesetzt wird, wird sich in den kommenden Wochen bis zur Budgetrede Mitte Juni zeigen und ist derzeit Thema in Verhandlungen.

Wie die Arbeitslosenversicherung derzeit aussieht

Außerdem müssen künftig alle Arbeitnehmer in Österreich wieder voll in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Das macht dann 5,9 Prozent aus, wobei diese durch zwei geteilt werden. Die Hälfte zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer – macht 2,95 Prozent pro Arbeitenden in Österreich. Bislang mussten Arbeitnehmer, die weniger als 2.225 Euro brutto verdient haben gar nicht einzahlen, bei jenen mit einem Bruttogehalt von bis zu 2.427 Euro war es ein Prozent. Bis 2.630 Euro brutto musste man immerhin „nur“ zwei Prozent einzahlen. Diese Staffelung wird wohl bald Geschichte sein.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto?

Weniger als 1.000 Euro
Zwischen 1.000 und 1.500 Euro
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro
Zwischen 2.000 und 2.500 Euro
Zwischen 2.500 und 3.000 Euro
Mehr als 3.000 Euro

Arbeitslosenversicherungs-Sätze werden schrittweise angeglichen

Ab 2027 steht nämlich eine schrittweise Angleichung der Sätze auf 2,95 Prozent an. Während es für bereits bestehende Arbeitsverhältnisse wohl eine Übergangsfrist geben wird und diese nicht sofort runtergekürzt werden, soll für neue Jobs der neue Beitragssatz dann sofort gelten. Genaueres zur Übergangsfrist wird wohl ebenfalls in der Budgetrede am 10. Juni 2026 dann Thema sein. Diese Maßnahme wird viele Österreicher – und eben hauptsächlich Gering- und Niedrigverdiener sowie Teilzeitarbeitende – hart treffen. Wie das Momentum Institut nun erklärt, sind das mehr als 1,3 Millionen Menschen hierzulande, wobei der größte Teil – fast eine Million – Frauen sind. Bringen soll diese Maßnahme dem Staat hunderte Millionen Euro.

Was das jetzt konkret für Österreicher bedeutet

Bernhard Angeler, der das online-Tool „rechner.at“ betreibt, hat zuerst gegenüber 5 Minuten einige Werte berechnet, die zeigen, was diese Maßnahme die Betroffenen kosten wird. Und das ist jede Menge. So verliert jemand, der 1.500 Euro brutto verdient, monatlich 44 Euro netto, bei 2.000 Euro brutto im Monat sind es 47 Euro netto, die monatlich „weg“ sein werden. „Am stärksten wirkt sie bei rund 2.180 Euro brutto, hier liegt das monatliche Minus bei etwa 51 Euro“, so Angeler gegenüber 5 Minuten. In einer Tabelle haben wir euch einige der Werte inklusive der Bedeutung für Arbeitnehmer zusammengefasst.

BruttoNetto 2026Netto NEUNetto-Minus monatlich
1.500 Euro1.269 Euro1.225 Euro44 Euro
1.600 Euro1.352 Euro1.307 Euro46 Euro
1.700 Euro1.420 Euro1.380 Euro40 Euro
1.800 Euro1.488 Euro1.445 Euro42 Euro
1.900 Euro1.556 Euro1.511 Euro45 Euro
2.000 Euro1.623 Euro1.576 Euro47 Euro
2.100 Euro1.691 Euro1.641 Euro50 Euro
2.180 Euro1.745 Euro1.694 Euro51 Euro
2.200 Euro1.757 Euro1.707 Euro50 Euro
2.300 Euro1.800 Euro1.769 Euro31 Euro
2.400 Euro1.859 Euro1.826 Euro33 Euro
2.500 Euro1.900 Euro1.883 Euro17 Euro
2.600 Euro1.957 Euro1.940 Euro17 Euro
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert
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