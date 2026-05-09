Über 1,3 Millionen Österreichern droht Netto-Gehaltskürzung

Kürzlich wurden von der Regierung die Eckdaten des neuen Doppelbudgets für 2027 und 2028 vorgestellt. Mit dabei waren neben einer Lohnnebenkostensenkung auch Maßnahmen, die Millionen Österreicher zu spüren bekommen werden.

Die Senkung der Lohnnebenkosten muss nämlich auch irgendwie finanziert werden. Das geschieht einerseits direkt über die Betriebe selbst, andererseits auch über Maßnahmen, die viele Österreicher betreffen werden. Wie etwa einer Pensionserhöhung, die durchschnittlich in den kommenden beiden Jahren um einen Viertelprozentpunkt niedriger ausfallen wird als die Inflation. Wir haben dazu bei den Seniorenvertretern nachgefragt, mehr dazu hier auf 5min.at: Pensionisten kampfbereit: „Wenn es ums Sparen geht…“. Wie das konkret umgesetzt wird, wird sich in den kommenden Wochen bis zur Budgetrede Mitte Juni zeigen und ist derzeit Thema in Verhandlungen.

Wie die Arbeitslosenversicherung derzeit aussieht

Außerdem müssen künftig alle Arbeitnehmer in Österreich wieder voll in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Das macht dann 5,9 Prozent aus, wobei diese durch zwei geteilt werden. Die Hälfte zahlt der Arbeitgeber, die andere Hälfte der Arbeitnehmer – macht 2,95 Prozent pro Arbeitenden in Österreich. Bislang mussten Arbeitnehmer, die weniger als 2.225 Euro brutto verdient haben gar nicht einzahlen, bei jenen mit einem Bruttogehalt von bis zu 2.427 Euro war es ein Prozent. Bis 2.630 Euro brutto musste man immerhin „nur“ zwei Prozent einzahlen. Diese Staffelung wird wohl bald Geschichte sein.

Wie viel Gehalt bekommst du im Monat netto? Weniger als 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Arbeitslosenversicherungs-Sätze werden schrittweise angeglichen

Ab 2027 steht nämlich eine schrittweise Angleichung der Sätze auf 2,95 Prozent an. Während es für bereits bestehende Arbeitsverhältnisse wohl eine Übergangsfrist geben wird und diese nicht sofort runtergekürzt werden, soll für neue Jobs der neue Beitragssatz dann sofort gelten. Genaueres zur Übergangsfrist wird wohl ebenfalls in der Budgetrede am 10. Juni 2026 dann Thema sein. Diese Maßnahme wird viele Österreicher – und eben hauptsächlich Gering- und Niedrigverdiener sowie Teilzeitarbeitende – hart treffen. Wie das Momentum Institut nun erklärt, sind das mehr als 1,3 Millionen Menschen hierzulande, wobei der größte Teil – fast eine Million – Frauen sind. Bringen soll diese Maßnahme dem Staat hunderte Millionen Euro.

Was das jetzt konkret für Österreicher bedeutet

Bernhard Angeler, der das online-Tool „rechner.at“ betreibt, hat zuerst gegenüber 5 Minuten einige Werte berechnet, die zeigen, was diese Maßnahme die Betroffenen kosten wird. Und das ist jede Menge. So verliert jemand, der 1.500 Euro brutto verdient, monatlich 44 Euro netto, bei 2.000 Euro brutto im Monat sind es 47 Euro netto, die monatlich „weg“ sein werden. „Am stärksten wirkt sie bei rund 2.180 Euro brutto, hier liegt das monatliche Minus bei etwa 51 Euro“, so Angeler gegenüber 5 Minuten. In einer Tabelle haben wir euch einige der Werte inklusive der Bedeutung für Arbeitnehmer zusammengefasst.

Brutto Netto 2026 Netto NEU Netto-Minus monatlich 1.500 Euro 1.269 Euro 1.225 Euro 44 Euro 1.600 Euro 1.352 Euro 1.307 Euro 46 Euro 1.700 Euro 1.420 Euro 1.380 Euro 40 Euro 1.800 Euro 1.488 Euro 1.445 Euro 42 Euro 1.900 Euro 1.556 Euro 1.511 Euro 45 Euro 2.000 Euro 1.623 Euro 1.576 Euro 47 Euro 2.100 Euro 1.691 Euro 1.641 Euro 50 Euro 2.180 Euro 1.745 Euro 1.694 Euro 51 Euro 2.200 Euro 1.757 Euro 1.707 Euro 50 Euro 2.300 Euro 1.800 Euro 1.769 Euro 31 Euro 2.400 Euro 1.859 Euro 1.826 Euro 33 Euro 2.500 Euro 1.900 Euro 1.883 Euro 17 Euro 2.600 Euro 1.957 Euro 1.940 Euro 17 Euro

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 11:23 Uhr aktualisiert