Bekifft Autofahren? Volksbegehren fordert neue THC-Grenzwerte

Bisher ist es in Österreich verboten, nach Cannabiskonsum Auto zu fahren. Deshalb wurde ein Volksbegehren ins Leben gerufen, um die strikte Nulltoleranz-Politik zu ändern.

Im Volksbegehren „THC-Grenzwert Anpassung“ wird die aktuelle Gesetzeslage rund um den Cannabiskonsum im Straßenverkehr kritisiert. Denn laut den Initiatoren würde die bestehende Nulltoleranz-Regel zu unverhältnismäßigen Strafen für Cannabiskonsumenten führen – und das auch, wenn der Konsum bereits Tage oder Wochen zurückliegt und die Fahrtüchtigkeit eigentlich nicht mehr beeinträchtigt ist. „Bereits der bloße Nachweis von THC-Abbauprodukten im Blut – selbst wenn diese keinerlei akute Wirkung mehr entfalten – kann zum Entzug der Fahrerlaubnis führen“, erklären sie.

„Klare Ungleichbehandlung“ – Keine Toleranz für Cannabis

Dies sei in ihren Augen ungerecht. „Dies stellt eine klare Ungleichbehandlung gegenüber dem Alkoholkonsum dar und verstößt gegen grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien“, heißt es. Während es bei Alkohol bereits eine Toleranzgrenze gibt, nämlich 0,5 Promille, wird Cannabiskonsum pauschal mit Fahruntauglichkeit gleichgesetzt – selbst wenn keine akute Beeinträchtigung vorliegt. „THC bleibt – anders als Alkohol – deutlich länger im Körper nachweisbar, ohne dass noch eine Beeinträchtigung vorliegt. Die Nulltoleranz ignoriert diese wissenschaftliche Tatsache.“

Hast du schon einmal Drogen konsumiert? Nein, das würde ich mich nie trauen. Ich bin total gegen Drogen. In meiner Jugend ein paar Mal. Ich habe „nur“ gekifft. Hin und wieder konsumiere ich etwas. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Gesetzliche Grenze für THC gefordert

Deshalb fordern die Initiatoren, dass eine gesetzliche Toleranzgrenze für THC im Straßenverkehr eingeführt wird. Diese Grenze soll dabei auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basieren, denn Studien sollen zeigen, dass die Fahrtüchtigkeit erst ab einem bestimmten Wert beeinträchtigt wird. Auch in Deutschland gibt es seit August 2024 bereits eine Toleranzgrenze.

„Die Nulltoleranz-Regelung ignoriert den Stand der Forschung“

Ziel ist es für sie ganz klar, eine gerechtere und vor allem wissenschaftliche Regelung für Cannabiskonsumenten im Straßenverkehr zu erreichen. Eine Toleranzgrenze würde unverhältnismäßige Konsequenzen entschärfen und die Gleichbehandlung mit Alkoholkonsumenten sicherstellen. „Die aktuell geltende Nulltoleranz-Regelung ignoriert den Stand der Forschung und kriminalisiert Menschen, deren Fahrtüchtigkeit nachweislich nicht beeinträchtigt ist“, heißt es abschließend.

THC-Grenze: Diese Maßnahmen werden gefordert Einführung einer gesetzlichen Toleranzgrenze für THC im

Straßenverkehr, gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Änderung der Führerscheingesetzgebung, um den Führerscheinentzug an eine tatsächliche Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit zu knüpfen. Aufklärungskampagnen zur Förderung eines verantwortungsvollen Umgangs mit Cannabis im Kontext des Straßenverkehrs.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 11:39 Uhr aktualisiert