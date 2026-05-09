Erbschaftssteuer: Was dich dein Erbe wirklich kosten würde

Die Diskussionen um eine Erbschaftssteuer kommen meist immer dann auf, wenn es um Budgets geht - und in letzter Zeit auch um Sparmaßnahmen. Was aber würde eine Erbschaftssteuer Betroffene konkret kosten? Wir wissen es.

Die Eckpunkte des Doppelbudgets stehen seit kurzem fest, nun wird verhandelt. Zur Enttäuschung vieler Menschen und Organisationen hierzulande steht eine Erbschaftssteuer aber nicht auf der Agenda. Dabei wäre Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) einer solchen nicht abgeneigt, wie er im exklusiven Interview mit 5 Minuten verraten hat. Mehr dazu hier: Finanzminister: „Kaum ein Ökonom, der gegen eine solche Steuer wäre“. In derselben Interview-Reihe hat Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eine solche aber einmal mehr ausgeschlossen. Das Interview könnt ihr auch hier nachlesen: „Haben Einigungen erzielt, die uns viele nicht zugetraut hätten“.

©BMF / Prinz | Finanzminister Markus Marterbauer ist einer Erbschaftssteuer überhaupt nicht abgeneigt. ©BKA / Christopher Dunker | Bundeskanzler Christian Stocker schließt eine solche weiterhin vehement aus.

Ideen für eine Erbschaftssteuer von Grünen und SPÖ

Ideen für Erbschaftssteuern und wie diese umgesetzt werden könnten, hat es in der Vergangenheit jedenfalls so einige gegeben. So etwa von der SPÖ und den Grünen. Diese Ideen sehen meist einen Steuerfreibetrag vor, oft ist in diesem Zusammenhang von einer Million Euro die Rede. Auch Eigenheimbesitzer müssten sich nach dieser Rechnung normalerweise nicht fürchten, so würden nämlich beim Grünen-Modell Steuern auf ein geerbtes Haus mit Hauptwohnsitz „erst“ ab 1,5 Millionen Euro fällig. Ähnlich sieht es auch beim SPÖ-Modell aus, in der folgenden Infobox findet ihr beispielhaft jedoch das Modell der Grünen aufgeschlüsselt.

Grünen-Modell einer Erbschaftssteuer: Die Grünen fordern schon länger eine Erbschaftssteuer. Diese würde eben einen Freibetrag von einer Million Euro bedeuten und danach gestaffelt nach oben. So wäre Vermögen ab einer Million besteuert, ein geerbtes Haus mit Hauptwohnsitz „erst“ ab 1,5 Millionen Euro. Gezahlt werden müsste erst ab diesem Betrag. Heißt: Erbt man 1,1 Millionen Euro, würden „nur“ für die 100.000 Euro über dem Freibetrag auch 25 Prozent steuern anstehen. So stellen sich die Grünen das Modell vor: 1 bis 5 Millionen Euro: 25 Prozent Steuer

5 bis 10 Millionen Euro: 30 Prozent Steuer

über 10 Millionen Euro: 35 Prozent Steuer

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Rechner zeigt, was Erbe tatsächlich kosten würde

Was würde das für das Erbe nun aber ganz genau bedeuten? Wie viel Geld muss man abtreten? Das zeigt nun ein neuer Rechner, wie Bernhard Angeler, der das online-Tool „rechner.at“ betreibt, gegenüber 5 Minuten erklärt. Hier online auf der rechner.at-Seite kann man die Werte eingeben und sich beispielhaft berechnen lassen, was eine Erbschaftssteuer – die in dieser Legislaturperiode nichtsdestotrotz nicht sehr wahrscheinlich scheint – einen kosten würde. Der Rechner basiert auf den öffentlichen Vorschlägen und dient „ausschließlich zur unverbindlichen Orientierung“, heißt es dazu auf der Seite. Berücksichtigt werden dabei oben genannte Zahlen des Grünen-Modells. Sollte eine Erbschaftssteuer irgendwann doch kommen, könnte diese davon natürlich abweichen.

Was von einer Erbschaftssteuer nicht umfasst wäre

Berechnungen zeigen, dass den meisten Menschen eine solche Steuer tatsächlich nicht weh tun würde. Erbt man beispielsweise ein Eigenheim, das man weiter bewohnen möchte, mit einem Wert von 700.000 Euro und zusätzlich noch 200.000 Euro als Geldvermögen oder Wertpapiere, muss man effektiv keinen Cent zahlen. Ist das geerbte Haus eine Millionen Euro wert und man bekommt zusätzlich noch 400.000 Euro als Geldvermögen, ergibt sich das selbe Bild: Es wird keine Steuer fällig.

Ab wann man Erbschaftssteuer zahlen müsste – und wie viel

Beträgt das Erbe nun 1,1 Millionen Euro an Geldvermögen, muss man eben für die 100.000 Euro über dem Freibetrag Steuern zahlen – und zwar 25 Prozent. Macht 25.000 Euro an Steuern, womit immer noch 1,075 Millionen Euro übrig bleiben. Bei 1,5 Millionen Euro an Geldwerten müsste man 125.000 Euro an Steuern zahlen, bleiben etwas weniger als 1,4 Millionen Euro effektiv übrig. In der folgenden Tabelle sehr ihr, was eine Erbschaftssteuer auf Geldvermögen bedeuten würde.