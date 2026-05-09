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/ ©Fotolia-pattilabelle/Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Absperrung bei Nacht.
In Liefering wurde am Freitag eine Leiche aus dem Salzachsee geborgen.
Liefering
09/05/2026
Ermittlungen laufen

Tragischer Fund im Salzachsee: Leiche sorgt für Rätsel

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften und ein grausiger Fund: Eine Wasserleiche wurde aus dem Salzachsee geborgen. Doch um wen es sich handelt oder was genau passiert ist, ist noch unklar.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)

Im Salzburger Stadtteil Liefering kam es am Freitagabend zu einem tragischen Fund. Zwischen etwa 20 und 21 Uhr war ein Großaufgebot an Einsatzkräften beim Salzachsee im Einsatz. Wie mehrere Medien berichten, soll dort eine Leiche aus dem Gewässer geborgen worden sein. Diese soll in einem abgelegenen Bereich an einem Baum festgehangen haben. Weder die Identität noch die Todesursache sind bislang geklärt. Die Ermittlungen würden allerdings auf Hochtouren laufen.

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