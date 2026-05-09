Tragischer Fund im Salzachsee: Leiche sorgt für Rätsel

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften und ein grausiger Fund: Eine Wasserleiche wurde aus dem Salzachsee geborgen. Doch um wen es sich handelt oder was genau passiert ist, ist noch unklar.

Im Salzburger Stadtteil Liefering kam es am Freitagabend zu einem tragischen Fund. Zwischen etwa 20 und 21 Uhr war ein Großaufgebot an Einsatzkräften beim Salzachsee im Einsatz. Wie mehrere Medien berichten, soll dort eine Leiche aus dem Gewässer geborgen worden sein. Diese soll in einem abgelegenen Bereich an einem Baum festgehangen haben. Weder die Identität noch die Todesursache sind bislang geklärt. Die Ermittlungen würden allerdings auf Hochtouren laufen.