Wilde Flucht vor Polizei! Lenker lässt Auto im Feld zurück

Mit Kontrollen gegen illegales Tuning, Lärm und Raser ist die Polizei am Donnerstagabend in Steyr vorgegangen. Vier Autos wurden stillgelegt, 287 Lenker angezeigt und ein Fahrer flüchtete vor der Polizei.

Die Landesverkehrsabteilung Oberösterreich führte gemeinsam mit dem Stadtpolizeikommando Steyr und dem Bezirkspolizeikommando Steyr-Land am Freitag, dem 8. Mai 2026, eine groß angelegte Schwerpunktaktion durch. Kontrolliert wurde vor allem im Bereich illegales Fahrzeugtuning, Lärm sowie Geschwindigkeit. Insgesamt nahmen die Beamten 158 Fahrzeuge genauer unter die Lupe. 23 Fahrzeuge mussten sofort zu einer technischen Überprüfung bei der KFZ-Prüfstelle in Steyr. Dort untersuchten Amtssachverständige des Landes Oberösterreich die Autos auf technische Mängel und Lärmbelästigung.

Vier Autos sofort stillgelegt

Bei vier Fahrzeugen stellten die Prüfer schwere technische Mängel mit „Gefahr in Verzug“ fest. Die Kennzeichen wurden den Besitzern noch vor Ort abgenommen. Insgesamt erstattete die Polizei 40 Anzeigen wegen technischer Mängel an Fahrzeugen. Neben den technischen Kontrollen stand auch die Geschwindigkeit im Fokus der Schwerpunktaktion. Laut Polizei wurde bei 4.915 Fahrzeugen die Geschwindigkeit gemessen. 287 Lenker werden wegen Überschreitung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit angezeigt. Der höchste gemessene Wert lag bei 97 km/h im Ortsgebiet von Steyr.

Polizei stoppt beeinträchtigte Lenker

Außerdem hielten die Beamten zwei Autofahrer an, die laut Polizei durch Alkohol oder Suchtgift beeinträchtigt unterwegs gewesen sein sollen. Einem Lenker wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle abgenommen. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land. Der Mann soll ohne gültige Lenkberechtigung vor der Polizei über freies Gelände geflüchtet sein. Dabei beschädigte er die Ölwanne seines Fahrzeugs und setzte seine Flucht anschließend zu Fuß fort. Der Lenker konnte später ausgeforscht werden.

Tausende Euro an Strafen

Zusätzlich verhängten die Beamten noch 30 Organmandate wegen weiterer Verkehrsübertretungen. Außerdem wurden zwei Sicherheitsleistungen in der Höhe von insgesamt 7.400 Euro eingehoben. Vom Polizeikommissariat Steyr wurden vor Ort Strafbescheide in Höhe von 2.700 Euro ausgestellt.