Falscher E-Werk-Mitarbeiter bestiehlt 79-Jährige in Wels

Ein unbekannter Täter gab sich in Wels als Mitarbeiter eines E-Werks aus und stahl einer 79-Jährigen Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Polizei warnt nun vor der perfiden Ablenkungsmasche.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, dem 8. Mai 2026, gegen 12 Uhr in Wels. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich gab sich ein unbekannter Mann bei einer 79-jährigen Welserin als Mitarbeiter eines E-Werks aus. Er erklärte, die Heizkörperzähler ablesen zu müssen. Auch angebliche Rauchmelder-Überprüfungen seien Teil der Masche. Die Frau ließ den Mann daraufhin in ihr Wohnhaus. Um sie auf Distanz zu halten, drückte er ihr ein Notizbuch in die Hand. Die Seniorin sollte die Zählerstände notieren, die er ihr aus den einzelnen Räumen zurief.

Glas Wasser als Ablenkung genutzt

Bevor der Unbekannte ins Schlafzimmer ging, bat er die 79-Jährige um ein Glas Wasser. Während die Frau damit beschäftigt war, nutzte der Täter offenbar den Moment der Ablenkung aus. Er durchsuchte im Schlafzimmer eine Kommode und stahl daraus Bargeld in vierstelliger Höhe. Danach verließ der Mann mit dem Diebesgut die Örtlichkeit. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der Mann wird als etwa 45 Jahre alt und zwischen 170 und 175 Zentimeter groß beschrieben. Laut Polizei soll er südländischer Herkunft sein und Deutsch mit Akzent gesprochen haben. Auffällig waren seine dunkelblauen Augen, eine dunkelblaue Kappe sowie dunkle Kleidung. Außerdem führte der Täter ein rotes Notizbuch mit gelbem Kugelschreiber mit.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Wels-Pernau bittet mögliche weitere Opfer oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer 059133/4194-100 zu melden, falls ähnliche Vorfälle bekannt sind. Die Landespolizeidirektion Oberösterreich warnt zudem davor, fremde Personen unangekündigt in die eigenen Wohnräume zu lassen. Besonders wichtig sei es, sich nicht ablenken zu lassen und bei verdächtigen Situationen sofort den Polizeinotruf 133 zu wählen.