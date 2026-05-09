Trotz Krise: Zahl der Firmenpleiten in Österreich gesunken

Obwohl die wirtschaftliche Lage nach wie vor angespannt ist, gehen die Firmenpleiten etwas zurück. Das zeigen aktuelle Zahlen von Statistik Austria.

Obwohl die Wirtschaftslage in Österreich weiterhin schiwerig ist, ist die Zahl der Firmeninsolvenzen in Österreich zu Jahresbeginn leicht zurückgegangen. Laut vorläufigen Daten der Statistik Austria wurden im ersten Quartal 2026 insgesamt 1.741 Insolvenzen registriert. Das entspricht einem Rückgang von rund zwei Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr davor.

Diese Branchen sind von Insolvenzen betroffen

Besonders betroffen waren der Dienstleistungsbereich, die Baubranche sowie der Handel. Die meisten Insolvenzen gab es bei Finanzdienstleistungen und sonstigen Dienstleistungen mit 481 Fällen, gefolgt vom Bau mit 308 Insolvenzen sowie dem Handel mit 280 Fällen. Auch die Bereiche Beherbergung und Gastronomie waren mit 254 Pleiten stark betroffen. Vergleichsweise wenige Insolvenzfälle wiesen Information und Kommunikation und Sachgütererzeugung auf.

Registierungen als wichtiger Indikator

Gleichzeitig ging die Zahl der Registrierungen rechtlicher Einheiten zurück. Zwischen Jänner und März 2026 wurden insgesamt 18.021 Registrierungen verzeichnet – rund sieben Prozent weniger als im Vorjahr. Die meisten neuen Registrierungen entfielen ebenfalls auf den Dienstleistungsbereich sowie den Handel. Die wenigsten Registrierungen gab es hingegen in den Bereichen Verkehr, Bau, Beherbergung und Gastronomie sowie in der Sachgütererzeugung. Die Registrierungen gelten laut Statistik Austria als wichtiger Frühindikator für die wirtschaftliche Entwicklung. Sie bedeuten allerdings nicht automatisch, dass tatsächlich ein Unternehmen gegründet oder eine wirtschaftliche Tätigkeit aufgenommen wird.