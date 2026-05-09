Teilzeit-Reform: AK spricht von „wichtigem Schritt“

Derzeit ist ein neues Teilzeit-Gesetz in Planung. Die Arbeiterkammer begrüßt die Idee grundsätzlich, hat aber einige Forderungen.

Wer in Teilzeit arbeitet und mehr Stunden machen will, der soll künftig einen klaren Anspruch darauf bekommen. SPÖ-Arbeitsministerin Korinna Schumann plant ein neues Teilzeit-Gesetz. Mehr dazu hier: Recht auf Stundenerhöhung: Neues Teilzeit-Gesetz in Planung. Die Arbeiterkammer begrüßt die Initiative. „Ein Anspruch, bei regelmäßiger Mehrarbeit die Stundenanzahl zu erhöhen, ist eine wesentliche Forderung unserer aktuellen Teilzeitkampagne #RedenWir“, sagt AK-Präsidentin Renate Anderl. Das würde sowohl die finanzielle Absicherung als auch die Planungssicherheit vieler Beschäftigter, besonders bei niedrigen Einkommen, stärken.

Arbeitslosenversicherung soll sich ändern: „Es ist ungerecht“

Auch die geplante verpflichtende Meldung von Arbeitszeitänderungen wird von der Arbeiterkammer unterstützt. „Sie ist ein wichtiger Schritt zu mehr Transparenz und einer besseren Datenbasis“, so Anderl. Allerdings gibt es auch Kritik von der Arbeiterkammer bezüglich der geplanten Änderungen bei der Arbeitslosenversicherung für Teilzeitkräfte. Künftig könnte es laut Budgetplänen sein, dass alle Arbeitnehmer 2,95 Prozent ihres Bruttoeinkommens beitragen müssen. „Diese Maßnahme wird viele Teilzeitbeschäftigte massiv belasten. Es ist ungerecht, dass sie unverhältnismäßig viel zur Budgetsanierung beitragen sollen“, warnt Anderl.