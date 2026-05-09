Polizei stoppt Lenker: 14,5 Tonnen Gefahrengut nicht richtig gesichert

Bei einer Kontrolle auf der S 16 beim Arlbergtunnel stellte die Polizei bei einem Gefahrguttransport mehrere Verstöße fest - unter anderem bei Ladungssicherung, Kennzeichnung und den Lenkzeiten.

Kontrolliert wurde ein in Litauen zugelassenes Sattelkraftfahrzeug, das rund 14,5 Tonnen Gefahrgut geladen hatte.

Kontrolliert wurde ein in Litauen zugelassenes Sattelkraftfahrzeug, das rund 14,5 Tonnen Gefahrgut geladen hatte.

Bei einer Schwerverkehrskontrolle am 9. Mai 2026 auf der S 16 im Bereich der Mautstelle St. Jakob am Arlberg (Tirol) hat die Polizei mehrere Übertretungen bei einem Gefahrguttransport festgestellt.

14,5 Tonnen Gefahrengut nicht richtig gesichert

Kontrolliert wurde ein in Litauen zugelassenes Sattelkraftfahrzeug, das rund 14,5 Tonnen Gefahrgut geladen hatte. Der 36-jährige Lenker aus Usbekistan war laut Angaben der Polizei von Deutschland kommend durch den Arlberg-Tunnel in Richtung Italien unterwegs. Bei der Überprüfung stellten die Beamten der Autobahnpolizeiinspektion Imst fest, dass die Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert war und die vorgeschriebene Kennzeichnung der Beförderungseinheit fehlte.

Transportunternehmen angezeigt

Zusätzlich ergaben Auswertungen der Fahrerkarte, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht eingehalten worden waren. Der Lenker musste eine Sicherheitsleistung im unteren vierstelligen Eurobereich hinterlegen. Sowohl er als auch das beauftragende Transportunternehmen wurden an die Bezirkshauptmannschaft Landeck angezeigt.