Bis zu 26 Grad: So wird das Wetter am Sonntag in Österreich

Die Österreicher können sich am Sonntag auf einen freundlichen Tag einstellen. Im Westen und Südwesten ziehen am Vormittag mehr Wolken auf, sonst bleibt es aber sonnig. Am Nachmittag sind vereinzelt Schauer möglich.

Am Sonntag machen sich bereits am Vormittag im Westen und Südwesten des Landes einige dichtere Wolkenfelder bemerkbar. „In den übrigen Landesteilen startet der Tag abgesehen von einigen hohen Wolkenfeldern noch recht sonnig. Über Mittag bilden sich, vom Bergland ausgehend, einige Quellwolken“, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Bis zu 26 Grad am Sonntag

Die Schauerneigung steigt dabei von Südwesten und Westen her nach und nach leicht an. Im Osten und Südosten soll es bis zum Abend aber weitegehend trocken bleiben und es überwiegt der Sonnenschein. Der Wind weht oft schwach bis mäßig aus Ost bis Süd. In den höheren Lagen, in Föhnschneisen und am Alpenostrand sind zeitweise lebhafte Böen möglich. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 3 und 11 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 20 bis 26 Grad.