Pünktlich zum Badebeginn sucht Falstaff wieder die beliebtesten Eisdielen Österreichs. Das Kulinarik-Magazin ruft aktuell dazu auf, persönliche Favoriten zu nominieren. Welche Gelato-Adressen wohl diesmal überzeugen?

Die Badesaison startet und damit auch die Suche nach dem besten Eis des Landes.

Die Badesaison startet und damit auch die Suche nach dem besten Eis des Landes.

Mit dem Beginn der warmen Jahreszeit rückt ein Thema wieder in den Mittelpunkt: Wo schmeckt das Eis am besten? Um diese Frage zu klären, startet das Falstaff-Magazin aktuell wieder seine große Suche nach den Top-Eisdielen des Landes. Die Community ist dazu eingeladen, online Empfehlungen abzugeben und so ihre Lieblingsläden ins Rennen zu schicken. Aus allen Einsendungen werden pro Bundesland die zehn am häufigsten genannten Adressen ermittelt. Diese treten dann in einem Online-Voting gegeneinander ab.