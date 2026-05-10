Hangrutsch in Osttirol: Holzhütte und Stüberl schwer beschädigt

Mehrere bis zu zwei Meter dicke Steine stürzten am Samstagabend einen Hang hinunter und zertrümmerten eine Holzhütte, sowie ein Stüberl.

Am Samstagabend, 9. Mai 2026 gegen 19.35 Uhr kam es in Innerhopfgarten im Defereggental (Osttirol) zu einer Hangrutschung im Bereich von zwei Wohnhäusern. „Mehrere große Steine im Durchmesser von ein bis zwei Metern sowie Geröll und Erdreich lösten sich und beschädigten eine am Fuße des Hanges stehende Holzhütte sowie ein Stüberl, das an eine Garage angrenzt, schwer“, so die Tiroler Polizei.

Keine Evakuierung notwendig

Das Haus oberhalb des betroffenen Hanges ist derzeit unbewohnt. „Personen wurden nicht verletzt und die angrenzende Landesstraße (L25) war vom Ereignis nicht betroffen“, heißt es. Von einem Vertreter der Gemeinde und dem Baubezirksamt wurde eine Begehung durchgeführt. Eine Evakuierung von Hausbewohnern war nicht erforderlich. Ein neuerlicher Lokalaugenschein erfolgt am heute, 10. Mai 2026.