Frauen mit Schlagring bedroht: Festnahme nach Eskalation

Ein Streit in einem Personalhaus eskalierte am Samstagnachmittag völlig. Ein 31-jähriger Mann soll zwei Frauen mit einem Schlagring bedroht haben. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Gegen 16.30 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Wörgl zu einem Personalhaus nach Bad Häring (Tirol) gerufen. Eine 27-jährige Ungarin hatte zuvor Anzeige wegen gefährlicher Drohung erstattet. Als die Beamten eintrafen, fanden sie laut Landespolizeidirektion Tirol mehrere Personen vor, die in ein Handgemenge verwickelt waren. Ausgelöst worden sein soll die Situation von einem 31-jährigen Ungarn. Der Mann habe sich „äußerst aggressiv“ verhalten und einen Schlagring in seiner Hosentasche mitgeführt. Er steht im Verdacht, die 27-Jährige damit mit dem Umbringen bedroht zu haben.

Zweite Frau ebenfalls bedroht

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich laut Polizei heraus, dass auch die 26-jährige Freundin des Tatverdächtigen bedroht worden sein soll. Auch sie soll der 31-Jährige „auf dieselbe Art und Weise“ eingeschüchtert haben. Die Beamten nahmen den Mann fest und brachten ihn zur weiteren Befragung auf die Polizeiinspektion.

Ermittlungen laufen

Die Staatsanwaltschaft sowie das Gericht wurden über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen laufen derzeit noch. Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die zuständigen Stellen erstattet, so die Landespolizeidirektion Tirol.