Wetter in Österreich: Neue Woche bringt Regen, Schnee und Gewitter

Eine Kaltfront bringt in der kommenden Woche Regen, Gewitter und stellenweise auch Schnee nach Österreich. Wir haben eine detaillierte Wetterprognose für dich.

Während das Wetter am Sonntag noch überwiegend freundlich ist, sieht es am Montag schon wieder anders aus. Die neue Woche bringt vom Westen her deutlich mehr Wolken und auch die Sonne zeigt sich nur mehr zwischendurch. „Während im Westen bereits am Vormittag die Schauerneigung steigt, muss in der Osthälfte erst am Nachmittag immer öfters mit Regenschauern gerechnet werden“, weiß die GeoSphere Austria. Bis zum Abend können sich auch einzelne Gewitter dazumischen. Der Wind kommt aus Südwest bis West und lebt im Laufe des Tages spürbar auf, vor allem alpennordseitig und in Gewitternähe. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 7 bis 16 Grad. Tagsüber erreichen sie dann 14 bis 25 Grad.

Kaltfront zieht am Dienstag über Österreich

Eine Kaltfront aus dem Nordwesten sorgt am Dienstag verbreitet für dichte Wolken sowie für Regen und Regenschauer. „Der Niederschlagsschwerpunkt verlagert sich am Vormittag schließlich zunehmend an die Alpensüdseite sowie in den Südosten. Die Schneefallgrenze sinkt vorübergehend auf Lagen zwischen 800 und 1500 m Seehöhe“, so die Experten. Am Nachmittag soll der Regen schließlich nachlassen und von Westen her lockern die Wolken mehr und mehr auf. Der Wind kommt aus West bis Nord und weht mäßig bis lebhaft, über den Alpen auch stark. Nach 2 bis 11 Grad in der Früh liegen die Temperaturen am Tag bei 7 bis 14 Grad.

©GeoSphere Austria/bergfex In der kommenden Woche werden Regen und Schnee in Österreich erwartet.

Sonne und Regen am Mittwoch

Am Mittwoch starten die meisten Österreicher noch mit Sonne und einem weitgehend wolkenlosen Himmel in den Tag. Von Südwesten ziehen immer mehr Wolken auf, die sich bis zum Abend auch in den Nordosten des Landes ausbreiten. „Vor allem von Vorarlberg bis nach Kärnten und die westliche Obersteiermark gibt es immer wieder Regenschauer“, heißt es. Der Wind weht schwach bis mäßig, am Alpenostrand gebietsweise auch lebhaft, aus Süd bis West. Die Frühtemperaturen liegen bei minus 2 bis 6 Grad. Im Laufe des Tages erreichen sie 12 bis 18 Grad.

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Donnerstag verläuft regnerisch

„Bereits aus der Nacht heraus ziehen westlich von Linz dichte Wolken auf und verbreitet regnet es“, so die Meterologen. Im Laufe des Vormittags breiten sich die Wolken und der Regen nach Osten aus und der bis dahin noch regional vorhandene Sonnenschein wird immer seltener. Es soll bis zum Abend im ganzen Land somit oft trüb und regnerisch werden. Lediglich ganz im Nordosten soll es voraussichtlich noch trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südost. In der Früh werden 3 bis 8 Grad erwartet. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen von West nach Ost 11 bis 20 Grad.