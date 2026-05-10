Schwerpunktkontrolle in Linz: Polizei nimmt mehrere Führerscheine ab

Bei einer groß angelegten Schwerpunktaktion der Polizei im Linzer Stadtgebiet sind am Freitag zahlreiche Verkehrsdelikte festgestellt worden. Besonders auffällig: Mehrere Lenker standen unter Alkohol- oder Suchtgifteinfluss.

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, führte die Polizei in Linz ein sogenanntes Verkehrsplanquadrat durch. Insgesamt wurden dabei 140 Lenker und Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz zeigt zahlreiche Verstöße im Straßenverkehr. Bei den Kontrollen stellte die Polizei 23 technische Mängel an Fahrzeugen fest. In drei Fällen mussten sogar die Kennzeichentafeln abgenommen werden. Zusätzlich gab es fünf Anträge auf besondere Überprüfung von Fahrzeugen. Auch zahlreiche Verkehrsübertretungen wurden angezeigt. Insgesamt sprach die Polizei 52 Verkehrsanzeigen aus. Dazu kamen mehrere Organmandate: sieben wegen überhöhter Geschwindigkeit, 29 wegen verschiedener Verkehrsdelikte sowie zwei wegen der Benützung des Handys während der Fahrt. Außerdem wurde eine Anzeige wegen fehlender Kindersicherung erstattet.

Alkohol und Suchtgift am Steuer

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf Kontrollen wegen Alkohol- und Suchtgiftbeeinträchtigung. Die Beamten führten 105 Alkovortests sowie sechs Speichelvortests auf Suchtgift durch. Dabei musste ein Führerschein wegen Suchtgiftbeeinträchtigung abgenommen werden. Ein weiterer Probeführerscheinbesitzer verlor seinen Führerschein wegen Alkoholeinflusses. Zudem gab es eine Anzeige wegen einer Alkoholisierung von über 0,5 Promille.

E-Scooter-Lenker alkoholisiert unterwegs

Auch ein E-Scooter-Lenker fiel den Beamten auf: Er war mit mehr als 0,8 Promille unterwegs. „Während der Schwerpunktaktion mussten zahlreiche Verkehrsübertretungen festgestellt werden“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.