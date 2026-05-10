Innerhalb einer Woche: Zweiter Risikowolf in Tirol erlegt

Vor wenigen Tagen wurde im Bezirk Innsbruck-Land (Tirol) ein Risikowolf erlegt. Am vergangenen Donnerstag erließ das Land Tirol schließlich eine Abschussverordnung für einen weiteren Wolf im Bezirk Landeck. Grund dafür waren Sichtungen in der Nähe von Wohnhäusern sowie ein Rissereignis im Gemeindegebiet von Galtür.

Land Tirol bittet Sichtungen zu melden

Wie das Land Tirol am Sonntag mitteilte, wurde die Abschussverordnung am Samstagabend von der Jägerschaft erfüllt und anschließend wieder aufgehoben. Das Land Tirol appelliert wie immer an die Bevölkerung, Spuren, Sichtungen oder andere Hinweise auf die Präsenz von großen Beutegreifern möglichst rasch über das auf der Website des Landes zur Verfügung stehende Sichtungsformular oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung ist Bildmaterial.