Mit 2,14 Promille unterwegs: Kinder saßen mit im Auto

Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der B122 bei Sattledt von der Polizei gestoppt worden. Im Auto saßen auch zwei Kinder im Alter von acht und elf Jahren.

Eine Zivilstreife konnte am Sonntag, dem 10. Mai 2026, gegen 1.20 Uhr einen Wagen entlang der B122 von Sattledt kommend wahrnehmen, „welcher offensichtlich starke Schwierigkeiten hatte die Spur zu halten“. Laut Landespolizeidirektion Oberösterreich fuhr der Lenker bei der Nachfahrt „mehrmals gegen den Randstein und kam auch mehrmals deutlich auf die Gegenfahrbahn“. Die Beamten stoppten das Fahrzeug wenig später. Bei der Kontrolle gab der 38-jährige kroatische Staatsbürger aus Steyr an, „soeben von einer Feier zu kommen“.

2,14 Promille gemessen

Ein anschließend durchgeführter Alkomattest verlief deutlich positiv. „Ein durchgeführter Alkomattest verlief mit 2,14 Promille positiv“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich. Damit war die Fahrt sofort beendet. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Kinder saßen auf der Rückbank

Besonders erschütternd: Im Fahrzeug befand sich nicht nur seine Lebensgefährtin am Beifahrersitz. „Im Fahrzeug befand sich am Beifahrersitz seine Lebensgefährtin und auf der Rücksitzbank deren Kinder im Alter von 8 und 11 Jahren“, berichtet die Polizei. „Dem Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.