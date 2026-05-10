In Marchtrenk: 87-jährige E-Bikerin bei Kollision schwer verletzt

Schwerer Unfall in Marchtrenk: Eine 87-jährige E-Bikerin wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag, dem 9. Mai 2026, gegen 14.55 Uhr in Marchtrenk. Eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Ried war mit ihrem Auto auf der L 1225 Ofteringer Straße von Oftering kommend unterwegs. Zur selben Zeit fuhr die 87-Jährige mit ihrem E-Bike entlang der Westbahnstraße vom Oberbrandhofweg in Richtung der Kreuzung mit der L 1225. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Durch die Kollision erlitt die 87-jährige E-Bikerin schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 23-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Trotzdem stand die junge Frau nach dem Unfall unter starkem Schock. Sie musste deshalb vom Kriseninterventionsteam betreut werden.