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/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Die 87-jährige E-Bikerin wurde nach dem schweren Unfall mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ ins Krankenhaus geflogen.
Wels-Land
10/05/2026
Per Heli ins LKH

In Marchtrenk: 87-jährige E-Bikerin bei Kollision schwer verletzt

Schwerer Unfall in Marchtrenk: Eine 87-jährige E-Bikerin wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(138 Wörter)

Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich am Samstag, dem 9. Mai 2026, gegen 14.55 Uhr in Marchtrenk. Eine 23-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Ried war mit ihrem Auto auf der L 1225 Ofteringer Straße von Oftering kommend unterwegs. Zur selben Zeit fuhr die 87-Jährige mit ihrem E-Bike entlang der Westbahnstraße vom Oberbrandhofweg in Richtung der Kreuzung mit der L 1225. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmerinnen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Durch die Kollision erlitt die 87-jährige E-Bikerin schwere Verletzungen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Europa 3“ in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 23-jährige Autofahrerin blieb bei dem Unfall unverletzt. Trotzdem stand die junge Frau nach dem Unfall unter starkem Schock. Sie musste deshalb vom Kriseninterventionsteam betreut werden.

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