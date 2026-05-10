Letzter Wunsch erfüllt: Walter nahm Abschied von seinem Jagdstüberl

Noch einmal nach Hause, noch einmal mit der Familie lachen: Der schwer kranke Walter erfüllte sich kurz vor seinem Tod seinen letzten Herzenswunsch - inklusive eines bewegenden Abschieds in seinem geliebten Jagdstüberl.

Seit seiner Jugend war Walter eng mit der Natur verbunden. Als leidenschaftlicher Jäger verbrachte er viele Stunden im Wald, zwischen Bäumen, Wild und völliger Stille. Die Tiere, die er erlegte, behandelte er laut seiner Familie immer mit großem Respekt. Noch heute erinnern zahlreiche Trophäen in seinem Jagdstüberl an diese Zeit. Jede einzelne erzählt ihre eigene Geschichte. Doch seit einigen Monaten bestimmte die Krankheit seinen Alltag. Walter war auf Sauerstoff angewiesen und wurde rund um die Uhr betreut. Trotz aller Einschränkungen ließ ihn ein Wunsch nicht los: Er wollte noch einmal nach Hause. Noch einmal mit seinen Liebsten zusammensitzen, reden, lachen und gemeinsam essen. Und vor allem wollte er ein letztes Mal sein geliebtes Jagdstüberl sehen.

Wiedersehen voller Emotionen

Seine Tochter wandte sich schließlich an den Verein Rollende Engel. Die ehrenamtlichen Wunscherfüller Daniela und Florian reagierten sofort und holten Walter mit viel Einfühlungsvermögen von der Palliativstation ab. Trotz seiner geschwächten Verfassung konnte ihm dieser Herzenswunsch erfüllt werden. Zu Hause wartete bereits die Familie. Die Freude über das Wiedersehen war leise, aber tief spürbar. Gemeinsam verbrachten sie viele Stunden im Wohnzimmer, erzählten Geschichten aus früheren Zeiten und teilten Erinnerungen. Es wurde gelacht, aber auch geweint. Für einen kurzen Moment rückte die Krankheit in den Hintergrund. Natürlich durfte auch Walters Lieblingsspeise nicht fehlen: frischer Leberkäse. Gemeinsam wurde noch einmal gejausnet – ganz so wie früher.

©Verein Rollende Engel | Der Verein Rollende Engel erfüllte dem 86-Jährigen seinen letzten Herzenswunsch.

Ein letzter Besuch im Jagdstüberl

Als der Nachmittag langsam zu Ende ging und Walters Kräfte nachließen, stand noch ein letzter wichtiger Weg bevor: der Besuch seines Jagdstüberls. Dort betrachtete er mit leuchtenden Augen die Trophäen an den Wänden. Zu vielen wusste er noch Geschichten zu erzählen, als würde er auf sein Leben zurückblicken. Schließlich machte sich die Gruppe auf den Rückweg. Während der Fahrt schlief Walter ruhig und friedlich ein. „Nur wenige Tage nach dieser Wunscherfüllung hat Walter den Kampf gegen seine Krankheit verloren. Unsere Anteilnahme gilt allen Angehörigen“, so der Verein Rollende Engel.