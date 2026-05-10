Maskierte Fans stürmen Fußballplatz – Bub (10) gerät dazwischen

Bei einem Fußballspiel im Bezirk Gmunden kippte die Stimmung am Samstagabend völlig. Laut Polizei stürmten mehrere teils maskierte Fans den Platz. Sogar ein zehnjähriger Bub geriet zwischen die Fronten.

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, wurde die Polizeistreife Bad Ischl gegen 19.10 Uhr zu einer eskalierenden Situation auf einem Fußballplatz in Bad Ischl gerufen. Bereits während der Anfahrt erhielten die Beamten die Information, dass die Lage zwischen Fans am Sportplatz außer Kontrolle geraten sei. Laut ersten Angaben sollen rund 15 Fans, teilweise maskiert, auf das Spielfeld gestürmt sein. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilt, hätten die Personen versucht, „auf den Schiedsrichter sowie weitere Fans loszugehen“. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung wurden sofort weitere Polizeistreifen aus der Umgebung zum Einsatzort geschickt.

Mehrere Personen flüchteten aus dem Stadion

Beim Eintreffen der ersten Beamten beruhigte sich die Lage laut Polizei rasch. Mehrere Personen flüchteten aus dem Stadion. Im Zuge der Ermittlungen werteten die Einsatzkräfte ein Fan-Video sowie Aussagen mehrerer Zeugen aus. Außerdem wurde eine Sturmhaube sichergestellt. In weiterer Folge konnten laut Polizei „ein Großteil der Fußballfans eingekesselt“ werden. Danach führten die Beamten Identitätsfeststellungen bei sämtlichen anwesenden Personen durch.

Zehnjähriger Bub geriet zwischen Fans

Besonders brisant: Bei dem Vorfall soll auch ein zehnjähriger Junge aus dem Bezirk Gmunden zwischen die angreifenden Fans geraten sein. Nach ersten Angaben blieb das Kind jedoch unverletzt. Die Polizei berichtet außerdem, dass sich einige Fans aus Steyr „äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den einschreitenden Beamten“ verhalten hätten. Mehrere Personen werden nun bei der Behörde verwaltungsrechtlich angezeigt.