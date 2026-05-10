Illegale Spritztour: Polizei stoppt 14-jährigen Lenker

Ein erst 14-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag in der Fiedlerstraße von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Jugendliche wurde angezeigt.

Gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeug und stellten dabei fest, dass der Lenker erst 14 Jahre alt ist.

Gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeug und stellten dabei fest, dass der Lenker erst 14 Jahre alt ist.

In der Nacht auf Samstag hat die Polizei in der Fiedlerstraße in Linz einen minderjährigen Autofahrer angehalten. Gegen 2 Uhr kontrollierten die Beamten ein Fahrzeug und stellten dabei fest, dass der Lenker erst 14 Jahre alt ist.

Angezeigt: Jugendlicher (14) in der Nacht mit Auto unterwegs

Der Jugendliche verfügte über keine gültige Lenkberechtigung. Zusätzlich hielt er sich laut oberösterreichischem Jugendschutzgesetz zu diesem Zeitpunkt unerlaubt im öffentlichen Raum auf. Die Polizei nahm dem Jugendlichen die Fahrzeugschlüssel ab. Diese wurden anschließend an seinen 46-jährigen Vater übergeben. Der 14-Jährige wurde angezeigt.