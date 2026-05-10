Österreichs WM-Kader steht: „Klassenerhalt hat Priorität“
Bald ist es soweit: Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet von 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg in der Schweiz statt. Insgesamt treten 16 Nationen in zwei Gruppen an, darunter auch Österreich in Gruppe A.
Das österreichische Nationalteam hat deshalb den WM-Kader fixiert und wird die Weltmeisterschaft mit neun Verteidigern und 13 Stürmern bestreiten. Die endgültige Entscheidung fiel nach dem 4:1-Sieg gegen Slowenien am Samstagabend.
Diese Eishockeyspieler gehen für Österreich ins Rennen.
Im Tor stehen David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer. In der Defensive wurden Gregor Biber, Dominic Hackl, David Maier, Thimo Nickl, Ramon Schnetzer, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Philipp Wimmer und Bernd Wolf nominiert. Im Angriff sind unter anderem Peter Schneider, Benjamin Nissner und Dominic Zwerger mit dabei.
Eishockey-Weltmeisterschaft Kader 2026
Tormänner
- David Kickert – EC Red Bull Salzburg
- Atte Tolvanen – EC Red Bull Salzburg
- Florian Vorauer – EC KAC
Verteidiger
- Gregor Biber – Rögle BK
- Dominic Hackl – EV Vienna Capitals
- David Maier – EC KAC
- Thimo Nickl – EC KAC
- Ramon Schnetzer – Pioneers Vorarlberg
- Paul Stapelfeldt – Graz99ers
- Clemens Unterweger – EC KAC
- Philipp Wimmer – EC Red Bull Salzburg
- Bernd Wolf – EHC Kloten
Stürmer
- Tim Harnisch – Graz99ers
- Mario Huber – EC Red Bull Salzburg
- Paul Huber – Graz99ers
- Leon Kolarik – Peterborough Petes
- Henrik Neubauer – Black Wings Linz
- Benjamin Nissner – EC Red Bull Salzburg
- Maximilian Rebernig – EC VSV
- Ian Scherzer – RPI Engineers
- Peter Schneider – EC Red Bull Salzburg
- Simeon Schwinger – EC KAC
- Lucas Thaler – EC Red Bull Salzburg
- Leon Wallner – Vienna Capitals
- Dominic Zwerger – HC Ambrì-Piotta
Spieler bringen Erfahrung mit
Als Kapitän wird Peter Schneider erstmals bei einer WM das Nationalteam anführen. Insgesamt soll der Kader viel Erfahrung mitbringen. Denn sowohl die Torhüter wie auch die Verteidiger kennen allesamt bereits die WM-Abläufe und waren bei einer oder mehr Weltmeisterschaften dabei. Trotzdem gibt es auch einige Debütanten.
„An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt“
„Wie jedes Jahr ist die Nominierung des WM-Kaders eine schwere Entscheidung“, erklärte Teamchef Roger Bader. Weiter betonte er: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Team unsere WM-Ziele erreichen werden. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt.“ Offen ist noch, ob Vinzenz Rohrer und David Reinbacher nach dem Playoff-Aus ihres AHL-Teams noch zum Nationalteam stoßen werden. Gespräche darüber sollen laut Verband umgehend aufgenommen werden.