Österreichs WM-Kader steht: „Klassenerhalt hat Priorität“

Bald ist es soweit: Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet von 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg in der Schweiz statt. Insgesamt treten 16 Nationen in zwei Gruppen an, darunter auch Österreich in Gruppe A.

Das österreichische Nationalteam hat deshalb den WM-Kader fixiert und wird die Weltmeisterschaft mit neun Verteidigern und 13 Stürmern bestreiten. Die endgültige Entscheidung fiel nach dem 4:1-Sieg gegen Slowenien am Samstagabend.

Diese Eishockeyspieler gehen für Österreich ins Rennen.

Im Tor stehen David Kickert, Atte Tolvanen und Florian Vorauer. In der Defensive wurden Gregor Biber, Dominic Hackl, David Maier, Thimo Nickl, Ramon Schnetzer, Paul Stapelfeldt, Clemens Unterweger, Philipp Wimmer und Bernd Wolf nominiert. Im Angriff sind unter anderem Peter Schneider, Benjamin Nissner und Dominic Zwerger mit dabei.

Eishockey-Weltmeisterschaft Kader 2026 Tormänner David Kickert – EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen – EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer – EC KAC Verteidiger Gregor Biber – Rögle BK

Dominic Hackl – EV Vienna Capitals

David Maier – EC KAC

Thimo Nickl – EC KAC

Ramon Schnetzer – Pioneers Vorarlberg

Paul Stapelfeldt – Graz99ers

Clemens Unterweger – EC KAC

Philipp Wimmer – EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf – EHC Kloten Stürmer Tim Harnisch – Graz99ers

Mario Huber – EC Red Bull Salzburg

Paul Huber – Graz99ers

Leon Kolarik – Peterborough Petes

Henrik Neubauer – Black Wings Linz

Benjamin Nissner – EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig – EC VSV

Ian Scherzer – RPI Engineers

Peter Schneider – EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger – EC KAC

Lucas Thaler – EC Red Bull Salzburg

Leon Wallner – Vienna Capitals

Dominic Zwerger – HC Ambrì-Piotta

Spieler bringen Erfahrung mit

Als Kapitän wird Peter Schneider erstmals bei einer WM das Nationalteam anführen. Insgesamt soll der Kader viel Erfahrung mitbringen. Denn sowohl die Torhüter wie auch die Verteidiger kennen allesamt bereits die WM-Abläufe und waren bei einer oder mehr Weltmeisterschaften dabei. Trotzdem gibt es auch einige Debütanten.

©ÖEHV/Nicolas Zangerle | Bald ist es soweit: Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet von 15. bis 31. Mai 2026 in Zürich und Fribourg in der Schweiz statt. ©ÖEHV/Nicolas Zangerle | Das österreichische Nationalteam hat deshalb den WM-Kader fixiert.

„An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt“

„Wie jedes Jahr ist die Nominierung des WM-Kaders eine schwere Entscheidung“, erklärte Teamchef Roger Bader. Weiter betonte er: „Wir sind davon überzeugt, dass wir mit diesem Team unsere WM-Ziele erreichen werden. An oberster Stelle steht dabei nach wie vor der Klassenerhalt.“ Offen ist noch, ob Vinzenz Rohrer und David Reinbacher nach dem Playoff-Aus ihres AHL-Teams noch zum Nationalteam stoßen werden. Gespräche darüber sollen laut Verband umgehend aufgenommen werden.