Wasserleiche im Salzachsee: Polizei schließt Verbrechen aus

Ein Leichenfund in Liefering sorgt für Rätsel: Wer ist die Person und was genau ist passiert? Einiges konnte die Polizei bereits klären, doch die Ermittlungen sind noch lange nicht abgeschlossen.

Vor wenigen Tagen machten zwei Angler einen grausigen Fund in Salzburg. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, um eine Wasserleiche aus dem Salzachsee in Liefering (Salzburg) zu bergen. Mehr dazu hier: Tragischer Fund im Salzachsee: Leiche sorgt für Rätsel. Die Ermittlungen laufen seitdem auf Hochtouren, auch eine Obduktion wurde angeordnet, um mehr Details über die Identität der Person und die Hintergründe zu erfahren.

Identität von Leiche in Liefering geklärt

Wie am Sonntag bekannt wurde, soll es sich bei der Leiche um einen Mann aus Salzburg handeln. Das berichten mehrere Medien, auch wenn die Obduktion noch nicht abgeschlossen ist. Nach derzeitigen Erkenntnissen kann die Polizei ein Gewaltverbrechen ausschließen. Die Todesursache ist weiterhin unklar, die Ermittlungen laufen.