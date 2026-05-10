Während Lokalbesuch: Betrunkener Vater ließ Kind in Fahrzeug zurück

In Leonding sorgte in der Nacht auf den 9. Mai 2026 ein Einsatz für Aufsehen, nachdem ein 11-jähriges Kind allein in einem abgestellten Auto auf einem Lokal-Parkplatz gefunden wurde.

ie Beamten konnten in einem abgestellten Pkw einen 11-Jährigen antreffen. Wenig später kehrten der 40-Jährige und dessen Begleiter zum Fahrzeug zurück.

ie Beamten konnten in einem abgestellten Pkw einen 11-Jährigen antreffen. Wenig später kehrten der 40-Jährige und dessen Begleiter zum Fahrzeug zurück.

Eine Polizeistreife wurde am 9. Mai 2026, gegen 23.40 Uhr, wegen eines vermeintlich aggressiven Gastes zu einem Nachtlokal in Leonding (Linz-Land) gerufen. Vor Ort konnten ein 40-jähriger ukrainischer Staatsbürger aus dem Bezirk Eferding sowie dessen 23-jähriger Begleiter aus dem Bezirk Wels-Land angetroffen werden. Ein strafrechtlich oder verwaltungsrechtlich relevantes Verhalten lag jedoch letztendlich nicht vor. Beide Männer verließen die Örtlichkeit freiwillig.

Alkoholisierter Vater ließ Sohn in Fahrzeug zurück

Kurz nach Mitternacht wurde die Streife erneut zum Lokal gerufen, nachdem gemeldet worden war, dass sich ein Kind allein in einem Fahrzeug am Parkplatz befinden solle. Die Beamten konnten in einem abgestellten Pkw einen 11-Jährigen antreffen. Wenig später kehrten der 40-Jährige und dessen Begleiter zum Fahrzeug zurück. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem 40-Jährigen um den Vater des Kindes handelte. Der Mann gab an, gemeinsam mit seinem Bekannten nur kurz das Lokal besucht zu haben, während sein Sohn im Fahrzeug gewartet habe. Die Mutter des Kindes wurde telefonisch kontaktiert und wusste über den Aufenthalt ihres Sohnes Bescheid.

Vater hatte über 2 Promille

Weitere Erhebungen ergaben den Verdacht, dass der 40-Jährige den Pkw in alkoholisiertem Zustand gelenkt hatte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen relevanten Messwert über 2,02 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Der 11-Jährige wurde von der Polizeistreife unversehrt nach Hause gebracht und der Mutter übergeben.