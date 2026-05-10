Großeinsatz: Teelicht löste Brand aus, Polizei bittet um Hinweise

Im Gemeindegebiet von St. Wolfgang kam es am 9. Mai 2026 zu einem Waldbrand, der auf einer kleinen Fläche rasch ausbrach und einen Großeinsatz der Feuerwehren sowie zwei Polizeihubschrauber auslöste.

Am 9. Mai 2026 kurz vor 18 Uhr gingen mehrere Notrufe ein, wonach im Waldgebiet im Bereich des Gartenzinken im Ortschaftsbereich Radau/Wirling (Gemeinde St. Wolfgang/Oberösterreich) offenbar ein Waldbrand entstanden sei. Erste Erkundigungen durch Feuerwehrkräfte ergaben, dass tatsächlich auf einer Seehöhe von circa 700 Metern eine Fläche von rund 15 x 15 Metern in Brand geraten war. Aus diesem Grund wurde der Polizeihubschrauber „Libelle“ aus Oberösterreich, sowie auch noch zusätzlich jener Polizeihubschrauber aus Salzburg für die Löscharbeiten angefordert.

Hubschrauber und 95 Kräfte bei Brand im Einsatz

Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren St. Wolfgang, Wirling, Russbach, Bad Ischl, St. Agatha und Scharnstein mit insgesamt 95 Mann im Einsatz. Durch die rasch aufgenommenen Löscharbeiten, unterstützt durch die beiden Polizeihubschrauber, konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gegen 20.15 Uhr nach Prüfung mittels Wärmebildkamera auch „Brand aus“ gegeben werden.

Teelicht als Brandursache: Polizei bittet um Hinweise

Bei den Brandbekämpfungsarbeiten konnte durch Mitglieder der Feuerwehr in einem Baumstumpf ein abgebranntes Teelicht in einem Glas aufgefunden werden. Dies konnte bei der Begehung durch Brandermittler ebenfalls als Brandursache festgestellt werden. Sollte jemand Hinweise zu allfälligen Personen geben können, die am 9. Mai 2026 am Nachmittag in diesem Bereich gesehen wurden, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Bad Ischl unter 059133/4103-100 gebeten.