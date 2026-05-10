Lottoziehung am Muttertag: Diese Zahlen machen dich zum Millionär

Bei der Lottoziehung am Sonntag, dem 10. Mai 2026, warten im Lostopf rund 1,2 Millionen Euro. Beim LottoPlus geht es um 150.000 Euro. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Bei der Lottoziehung am 10. Mai geht es um mehr als 1,2 Millionen Euro.

Bei der Lottoziehung am 10. Mai geht es um mehr als 1,2 Millionen Euro.

Bei der vergangenen Lottoziehung am Mittwoch, dem 6. Mai, ging es beim Lotto „6 aus 45“ um den ersten Siebenfachjackpot dieses Jahres. Dabei konnten gleich vier Österreicher ordentlich abräumen. Das ist sogar eine Premiere, denn davor hat es sieben Siebenfachjackpots geben, aber das gleich vier Spieler das richtige Händchen für den großen Jackpot hatten, das gab es bisher noch nie. Einer von ihnen hatte dabei sogar eine wahre Sensation am Schein. Hier kannst du mehr nachlesen: System-Sensation: Lotto-Sechser hat auch Zusatzzahl am Schein.

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Lottoziehung am Sonntag

Nachdem es bei der letzten Ziehung große Gewinne für einige Österreicher gegeben hat, warten bei der Ziehung am Sonntag wieder rund 1,2 Millionen Euro im Lostopf. Beim LottoPlus geht es außerdem um rund 150.000 Euro.