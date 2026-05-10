Basejumper schwer verletzt: 28-Jähriger stürzte rund 50 Meter ab

In Hohenems (Vorarlberg) wurde am 10. Mai 2026 ein 28-jähriger Basejumper schwer verletzt, nachdem sich sein Fallschirm nicht geöffnet hatte. Er stürzte rund 50 Meter ab.

Der Basejumper konnte noch selbständig einen Notruf absetzen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Der Basejumper konnte noch selbständig einen Notruf absetzen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.

Am Vormittag des 10. Mai Uhr führte ein 28-Jähriger in Hohenems (Vorarlberg) einen Basejump aus. Aus bislang unbekannter Ursache öffnete sich der Fallschirm nicht, weshalb der Mann in weiterer Folge circa 50 Meter tief auf eine darunter befindliche Schotterstraße stürzte und schwer verletzt liegen blieb. Der Basejumper konnte noch selbständig einen Notruf absetzen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.