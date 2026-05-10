Regen und Gewitter: So wird der Montag in Österreich

Die neue Woche bringt vom Westen her deutlich mehr Wolken und auch die Sonne zeigt sich nur mehr zwischendurch. „Während im Westen bereits am Vormittag die Schauerneigung steigt, muss in der Osthälfte erst am Nachmittag immer öfters mit Regenschauern gerechnet werden“, weiß die GeoSphere Austria. Bis zum Abend könnte es auch einzelne Gewitter geben. Der Wind kommt aus Südwest bis West und lebt im Laufe des Tages spürbar auf, vor allem alpennordseitig und in Gewitternähe. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen 7 bis 16 Grad. Tagsüber erreichen sie dann 14 bis 25 Grad.