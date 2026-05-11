Saucen-Rückruf: BILLA und SPAR raten vom Verzehr dieses Produkts ab

Vor allem Allergiker sollten bei dieser Sauce besonders aufpassen. In der "Tabasco Sriracha Sauce 256ml" wurden nämlich Spuren von Erdnüssen gefunden. Nun ist auch klar: Verkauft wurde sie unter anderem bei BILLA und SPAR.

Es ist eine Sauce des Lieferanten „Mautner Markhof Feinkost GmbH“, die derzeit aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes vorsorglich zurückgerufen wird. Dabei handelt es sich um die „Mc Ilhenny Co. Tabasco Sriracha 256ml“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis 20. Dezember 2026 und der V-EAN/GTIN „0011210697003“. Der Grund für den Rückruf liegt im Nachweis von Erdnussspuren. Da diese aber nicht deklariert sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass für Personen, die allergisch oder empfindlich auf Erdnüsse reagieren, eine potenzielle Gesundheitsgefährdung bestehe, heißt es im Rückruf.

Diese Sauce wird derzeit zurückgerufen: Mc Ilhenny Co. Tabasco Sriracha 256ml

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20. Dezember 2026

V-EAN/GTIN: 0011210697003

Grund: Spuren von Erdnüssen wurden nachgewiesen, jedoch nicht angegeben

© TABASCO® Das ist die betroffene Sauce, die derzeit zurückgerufen wird.

Produktrückruf: „Sollte nicht mehr verwendet werden“

Und nun ist auch klar, wo das Produkt verkauft wurde. Im Sortiment hatten die betroffene Charge etwa BILLA und SPAR. Bei letzterem wird auch an den Kassen gewarnt, wie ein 5 Minuten-Lokalaugenschein etwa in Klagenfurt und in Graz zeigt. „Das Produkt sollte nicht mehr verwendet werden“, steht dort etwa geschrieben. Hat man es bereits gekauft, kann es bei allen SPAR-, SPAR-Gourmet, Eurospar-, Interspar- und Maximärkten zurückgegeben werden. Gegenüber der Redaktion bestätigt der Supermarkt-Riese den Rückruf ebenfalls. Die Rückrufe würden übrigens „nur dort, wo sie gebraucht werden“ an den Kassen aufgehängt, erklärt SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber 5 Minuten. Beim Supermarkt-Riesen wird derzeit übrigens auch noch ein anderes Produkt zurückgerufen. Mehr dazu hier: Produktrückruf: SPAR warnt an Kassa jetzt vor diesem Mehl.

©5 Minuten An der SPAR-Kassa findet man den Rückruf derzeit.

Produktrückruf: Kaufpreis für Sauce gibt es auch ohne Rechnung zurück

Betroffene Produkte können freilich auch bei BILLA zurückgegeben werden. Das geht jeweils auch ganz ohne Rechnung, den Kaufpreis bekommt man daraufhin erstattet. Der betroffene Warenbestand wurde bereits aus dem Verkauf genommen, im BILLA-Rückruf heißt es außerdem noch: „Es wird vom Verzehr dieses Produktes abgeraten.“