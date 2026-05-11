Hubschraubereinsatz: Vier Schwerverletzte nach Unfall auf der A9

Am Sonntagnachmittag kam es in Oberösterreich zu einem schweren Unfall. Ein Kastenwagen krachte in eine Betonleiteinrichtung auf der A9, vier Personen wurden schwer verletzt.

Am Sonntagnachmittag (10. Mai) krachte es auf der A9 gewaltig. Wie die Polizei informiert, war ein 26-jähriger kroatischer Staatsbürger mit einem Kastenwagen gegen 14.40 Uhr auf der A9 Pyhrnautobahn von Graz kommend Richtung Voralpenkreuz unterwegs. Im Wagen waren noch drei weitere Kroaten im Alter zwischen 21 und 41 Jahren.

Betonleiteinrichtung gerammt

Und dann passierte es: „Aus bislang unbekannter Ursache kam der Lenker im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Böschung, rammte frontal eine Betonleiteinrichtung und kam zwischen Leitschiene und Böschung zu stehen“, schildert die Polizei. Der Unfall hatte böse Folgen für die Passagiere: Alle Männer wurden schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in die Krankenhäuser Rottenmann, Kirchdorf und Linz gebracht. „Die A9 war bis 16.45 Uhr nur erschwert passierbar bzw. während der Landung des Rettungshubschraubers für 45 Minuten totalgesperrt“, so die Polizei abschließend.