Linzer Flughafen nach Bombendrohung evakuiert

Am Sonntagabend herrschte große Aufregung in Oberösterreich. Wegen einer Bombendrohung musste der Flughafen in Hörsching gesperrt werden.

Am Flughafen Linz gab es am Sonntagabend (10. Mai) einen Großeinsatz der Polizei. Der Hintergrund war ernst. Um 19.45 Uhr ging nämlich eine Bombendrohung telefonisch bei der Polizei ein, wie Pressesprecher Friedrich Stadlmayr von der oberösterreichischen Landespolizeidirektion gegenüber 5 Minuten bestätigte.

Sprengstoffspürhunde durchkämmten Flughafen

Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Das Flughafenareal wurde evakuiert und durchsucht. Wie Stadlmayer erklärte, kamen auch Sprengstoffspürhunde zum Einsatz. Die Zufahrtsstraßen zum Flughafen wurden im Zuge des Einsatzes ebenfalls gesperrt. Gegen halb elf Uhr abends konnten die Sperren wieder aufgehoben werden.

Flugverkehr nicht eingeschränkt

Auf den Flugverkehr hatte der Großeinsatz keine Auswirkungen: Hier gab es laut Auskunft Stadlmayers keine Einschränkungen weil während der Zeit des Einsatzes keine Flieger erwartet wurden. Wer den Drohanruf getätigt hat, ist derzeit noch nicht bekannt. „Die Ermittlungen laufen“, erklärt Stadlmayr abschließend.