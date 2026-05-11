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Ein Bild auf 5min.at zeigt ein Polizeifahrzeug.
Mit 1,56 Promille verursacht eine 23-Jährige Lenkerin einen Verkehrsunfall in Oberösterreich.
Oberösterreich
11/05/2026
Verkehrsunfall

Alkolenkerin (23) verursacht Unfall – zwei Schwerverletzte

Am 10. Mai 2026 gegen 19.55 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Oberösterreich. Bei der 23-Jährigen Lenkerin konnte ein Alkoholwert von 1,56 Promille festgestellt werden.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)

Eine 23-Jährige aus Linz, eine weitere 23-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und eine 40-Jährige aus Steyr waren gemeinsam in dem betroffenen Fahrzeug unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die Lenkerin bei der Autobahnausfahrt Enns West mit der Leitschiene. Die 40-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Bergegerät von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden 23-Jährigen wurden nach der notärztlichen Versorgung schwer verletzt in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Ein Alkoholtest bei der Lenkerin ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 08:44 Uhr aktualisiert
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