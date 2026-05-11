Alkolenkerin (23) verursacht Unfall – zwei Schwerverletzte
Am 10. Mai 2026 gegen 19.55 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Oberösterreich. Bei der 23-Jährigen Lenkerin konnte ein Alkoholwert von 1,56 Promille festgestellt werden.
Eine 23-Jährige aus Linz, eine weitere 23-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land und eine 40-Jährige aus Steyr waren gemeinsam in dem betroffenen Fahrzeug unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierte die Lenkerin bei der Autobahnausfahrt Enns West mit der Leitschiene. Die 40-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste mittels hydraulischem Bergegerät von der Feuerwehr befreit werden. Die beiden 23-Jährigen wurden nach der notärztlichen Versorgung schwer verletzt in das Kepler Uniklinikum eingeliefert. Ein Alkoholtest bei der Lenkerin ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr wurde der Führerschein vorläufig abgenommen