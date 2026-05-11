Auto prallt gegen Autobahnbrücke: Lenker tot

Sonntagnacht kam es auf der Bundesstraße B1 im Bereich Oed (Bezirk Amstetten) zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Auto kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und krachte in eine Autobahnbrücke.

Am Einsatz waren die Feuerwehren Oed, Sindelburg und Zeillern zur Menschenrettung beteiligt. Parallel dazu entsandte der Notruf Niederösterreich den Rettungsdienst sowie einen Notarzt des Roten Kreuzes Amstetten zur Unfallstelle. Ein Lenker war laut Berichten der Niederösterreichischen Nachrichten aus bisher noch unbekannten Gründen frontal gegen eine Autobahnbrücke geprallt.

Notarzt konnte nicht mehr helfen, Lenker starb direkt am Unfallort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte dem Lenker nicht mehr geholfen werden. Der Notarzt konnte nur den Tod der verunfallten Person feststellen. Für die Bergung des stark beschädigten Fahrzeugs wurde zusätzlich die Feuerwehr Amstetten mit einem Wechselladefahrzeug samt Kran nachalarmiert. Der Pkw wurde anschließend von der Unfallstelle entfernt und an einem sicheren Ort abgestellt. Nach Abschluss der Bergungsarbeiten reinigten die Feuerwehren die Fahrbahn. Erst danach wurde die B1 wieder für den Verkehr freigegeben.