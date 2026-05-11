Fast 200 km/h auf Autobahn: Führerschein weg

Auf der A12, der Inntalautobahn, bretterte ein 20-Jähriger bei Innsbruck mit fast 200km/h durch eine Hunderter-Zone. Seinen Führerschein ist der Mann jetzt los.

Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle ging der Polizei ein 20-Jähriger ins Netz.

Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle ging der Polizei ein 20-Jähriger ins Netz.

Sonntagnacht gegen 22.45 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Schönberg auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei fiel ihnen sofort ein 20-jähriger Raser auf.

Junger Mann war doppelt so schnell unterwegs als erlaubt

Das Auto des Österreichers wurde mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen. Erlaubt sind allerdings nur 100km/h. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck wurde sofort aus dem Verkehr gezogen – ihm wurde sofort der Führschein abgenommen.