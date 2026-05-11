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Fast 200 km/h auf Autobahn: Führerschein weg
Auf der A12, der Inntalautobahn, bretterte ein 20-Jähriger bei Innsbruck mit fast 200km/h durch eine Hunderter-Zone. Seinen Führerschein ist der Mann jetzt los.
Sonntagnacht gegen 22.45 Uhr führten Beamte der Autobahnpolizei Schönberg auf der A12-Inntalautobahn bei Innsbruck routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen in Fahrtrichtung Osten durch. Dabei fiel ihnen sofort ein 20-jähriger Raser auf.
Junger Mann war doppelt so schnell unterwegs als erlaubt
Das Auto des Österreichers wurde mit einer Geschwindigkeit von 192 km/h gemessen. Erlaubt sind allerdings nur 100km/h. Der Mann aus dem Bezirk Innsbruck wurde sofort aus dem Verkehr gezogen – ihm wurde sofort der Führschein abgenommen.
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