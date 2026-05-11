Brand in Schulbibliothek: Mathe-Matura findet trotzdem statt

Im Salzburger Gymnasium Hallein (Tennengau) ist in der Nacht auf Montag ein Feuer in der Bibliothek ausgebrochen. Der Brand konnte mittlerweile gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Bibliothek stand in Flammen. Rund 40 Feuerwehrleute konnten den Brand jedoch vollständig löschen.

Die Bibliothek stand in Flammen. Rund 40 Feuerwehrleute konnten den Brand jedoch vollständig löschen.

Kurz nach 3 Uhr Früh wurden am Montag die Einsatzkräfte in Hallein alarmiert. Als sie eintrafen, stand die Schulbibliothek in Flammen, berichtet der ORF Salzburg. Die Bibliothek befindet sich im Erdgeschoss des Gymnasiums. Aufmerksam auf den Brand wurde die Hausmeisterin, die im Gebäude wohnt.

Bücherregale und Bücher brannten

Sowohl die Bücherregale aus auch etliche Bücher standen in Flammen. Das Feuer und die Rauchentwicklung beschränkten sich aber ausschließlich auf die Bibliothek des Bundesgymnasiums, der Rest der Schule war nicht betroffen. Insgesamt 40 Feuerwehrleute konnten den Brand noch in der Nacht löschen. Zur Ursache ist noch nichts bekannt.

Mathe-Matura findet trotzdem statt

Zwar entfällt der Unterreicht für die rund 750 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums am Montag. Die geplante Mathematik-Matura könne aber wie geplant stattfinden, heißt es vom Bildungsdirektor Rudolf Mair.