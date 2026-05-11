Bauernregeln in Österreich: Das sagen dir die Eisheiligen

Diese Woche ist den Eisheiligen gewidmet. Dazu gibt es auch die ein oder andere Bauernregel.

Die Eisheiligen sind diese Woche in Österreich zu Besuch. Und sie machen ihrem Namen alle Ehre. Teilweise schneit es sogar. Es gibt auch einige Bauernregeln rund um Mamerz, Servaz und Co.

Die Eisheiligen in Österreich

Heuer sind die Eisheiligen pünktlich da. Es gibt österreichweit einen Temperatursturz. Und einige Bauernregeln dazu. Die vor allem den Garten betreffen. So soll man erst nach den Eisheiligen witterungsempfindliche Pflanzen in den Garten setzen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Die Bauernregeln

„Pankraz, Servaz, Bonifazi sind drei frostige Bazi. Und zum Schluss fehlt nie die kalte Sophie.“ Das fasst die Gefahr der Frostnächte Mitte Mai perfekt zusammen. Ein „Bazi“ ist im österreichischen Raum übrigens ein frecher oder hinterlistiger Kerl, passend für die unvorhersehbare Kälte. Die Bauerregeln gelten vor allem für Gärtner.

Wichtige Bauernregeln zu den Eisheiligen (11. – 15. Mai): Mamerz hat ein kaltes Herz (11. Mai).

Pankraz (12. Mai), Servaz (13. Mai), Bonifaz (14. Mai) machen erst dem Sommer Platz.

Die kalte Sophie (15. Mai) macht alles hie (kaputt).

Pankratz und Urban (25. Mai) ohne Regen, bringen großen Erntesegen.

Servaz muss vorüber sein, willst vor Nachtfrost sicher sein.

Physikalisch lässt sich das Phänomen oft durch die sogenannte Singularität erklären: Um diese Zeit im Mai strömen häufig polare Kaltluftmassen nach Mitteleuropa. Das Festland ist zwar schon warm, aber das Meer noch kalt. Dieser Temperaturgegensatz sorgt für den heftigen Nordwind und den plötzlichen Kälteeinbruch. Heuer sind die Eisheiligen aber auch überpünktlich und bringen einen Temperatursturz mit sich.

Tipps für Gärtner

Dass die Bauernregeln weit mehr als nur alter Volksglaube sind, zeigt sich im Gartenjahr immer wieder pünktlich Mitte Mai. Für Gärtner fungieren die Eisheiligen als die letzte große Hürde vor dem eigentlichen Sommerstart. Der wichtigste Rat, der direkt aus den Überlieferungen rund um Pankratius und die „Kalte Sophie“ hervorgeht, lautet: Geduld ist die höchste Gärtnertugend. Auch wenn milde April-Tage bereits dazu verlocken, südländische Gäste wie Tomaten, Zucchini, Paprika oder auch empfindliche Sommerblumen wie Geranien und Petunien ins Beet zu setzen, sollte man strikt bis zum 15. Mai warten. Die Bauernregeln warnen uns davor, dass der Bodenfrost oft heimtückisch und erst in den frühen Morgenstunden zuschlägt, was die Zellstruktur junger Trieben in Minuten zerstören kann.

Aktive Schutzmaßnahmen

Wer bereits gepflanzt hat und die frostigen „Bazi“ fürchtet, sollte die Regeln als Weckruf für aktive Schutzmaßnahmen nutzen. Vlies, Jutesäcke oder im Notfall sogar umgestülpte Tontöpfe über den Jungpflanzen können den entscheidenden Temperaturunterschied ausmachen, um die Nachtwärme im Boden zu halten. Ein weiterer praktischer Tipp, der auf der Beobachtung der Wetterumschwünge basiert: Gieße an frostgefährdeten Tagen eher morgens als abends. Feuchte Erde speichert Wärme zwar besser, aber klitschnasses Laub in einer Frostnacht ist das Todesurteil für jede Pflanze.