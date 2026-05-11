Schwerverletzter bei Zusammenstoß: 9-jähriger Beifahrer leicht verletzt

Im Gemeindegebiet von Brunn an der Wild (Bezirk Horn, Niederösterreich) kam es am Sonntag zu einem Unfall mit insgesamt drei Beteiligten. Ein 9-Jähriger und ein 54-Jähriger befinden sich im Krankenhaus.

Der 54-Jährige und sein 9-jähriger Sohn wurden nach dem Unfall ins Landesklinikum Zwettl gebracht.

Der 54-Jährige und sein 9-jähriger Sohn wurden nach dem Unfall ins Landesklinikum Zwettl gebracht.

Ein 81-jähriger Mann aus dem Bezirk Krems fuhr am Sonntag, den 10.Mai 2026, gegen 9 Uhr auf der LB2 aus Richtung Brunn an der Wild kommend. Bei der Kreuzung mit der LB32 wollte er nach links in Fahrtrichtung Winkl abbiegen. Dabei dürfte er einen auf der LB2 aus Richtung Göpfritz an der Wild entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben.

Im Kreuzungsbereich prallten die beiden Autos aufeinander

Das andere Auto wurde von einem 54-jährigen Mann aus Wien Margareten gelenkt. Am Beifahrersitz fuhr ein 9-jähriger Junge mit. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 54-Jährige erlitt Verletzungen schweren Grades und sein Beifahrer Verletzungen leichten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Zwettl gebracht. Der 81-Jährige nahm vor Ort keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 10:25 Uhr aktualisiert