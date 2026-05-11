Tutto Gas 2026: Österreich schickt Polizei-Quartett nach Lignano

Pfingsten naht und somit auch "Tutto Gas" in Lignano. Zehntausende Österreicher reisen nach Italien, um zu feiern. Dieses Jahr sind auch wieder österreichische Polizisten vor Ort.

Das Pfingstwochenende gilt schon lange als „Tutto Gas“ in Lignano. Zahlreiche Österreicher reisen an, um zu feiern. Der italienische Badeort geht mit strengen Regeln gegen den Partytourismus vor. Heuer sendet das Bundesministerium für Inneres (BMI) erstmals vier Beamte nach Italien, die den Carabinieri unter die Arme greifen, wie auf Anfrage von 5 Minuten mitgeteilt wird. Sonst waren es weniger Beamte. Mit dabei: auch wieder ein Kärntner Polizist.

Vier Polizisten in Lignano

Jedes Jahr gibt es zu Pfingsten Eskalationen in Lignano. Dieses Jahr stellt Österreich erstmals vier Beamte aus Österreich zur Verfügung. Eine Wienerin, ein Tiroler, ein Oberösterreicher und auch ein Polizist aus Kärnten sind vor Ort. Sie helfen dort, um Sprachbarrieren zu überwinden, und unterstützen die italienischen Kollegen.

Bist du heuer zu Pfingsten in Ligi? Natürlich! Nein. Ich weiß es noch nicht. Ich fahre lieber an anderen Tagen nach Lignano. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Kärntner auch wieder vor Ort

2025 waren zwei österreichische Beamte in Italien, Kärnten war nicht vertreten. Dieses Jahr ist aber der erfahrene Polizist, der schon oft zu Pfingsten in „Ligi“ war, wieder mit dabei. Generell greift Lignano hart durch und stellt strenge Regeln auf, um Eskalationen zu vermeiden. Denn es ist nicht unüblich, dass die Feiernden für Chaos, Verletzungen und Alkoholexzesse sorgen.

Die Regeln zu Pfingsten in Lignano: Am 10. März 2026 tagte in Lignano das Komitee für Ordnung und Sicherheit. Dabei wurde klargestellt, dass die „Null-Toleranz-Strategie“ der Vorjahre beibehalten wird. Glas- und Dosenverbot: Es gibt eine explizite Verordnung (ähnlich der Nr. 40/2026), die den Verkauf und das Mitführen von Getränken in Glasflaschen und Aludosen im gesamten Stadtzentrum und am Strand verbietet.

Alkohollimit: Der Straßenverkauf von Alkohol (Take-away) ist ab Mitternacht komplett untersagt. In den Lokalen darf nur noch am Tisch serviert werden.

Badeverbot ab 20 Uhr: Um nächtliche Unfälle und Unterkühlungen bei Betrunkenen zu verhindern, ist das Schwimmen ab 20 Uhr offiziell verboten. Der Strand selbst ist zwischen 1 und 6 Uhr früh komplett gesperrt und wird von Sicherheitsdiensten kontrolliert.

Musik-Stopp: In der Nacht auf Samstag und Sonntag muss die Musik in den Außenbereichen um Mitternacht enden. In geschlossenen Räumen mit entsprechender Isolierung ist oft um 2:00 Uhr Schluss.

In der aktuellen Verordnung des Bürgermeisters ist festgehalten, dass es verboten ist, Früchte (insbesondere Melonen), die ausgehöhlt und mit alkoholischen Substanzen gefüllt sind, im öffentlichen Raum mitzuführen oder zu konsumieren. Polizei & Sicherheit 2026 Internationale Streifen: Auch heuer sind wieder Beamte aus Österreich (Wien, Tirol. Kärnten und Oberösterreich) vor Ort, um die italienischen Kollegen zu unterstützen.

Hundestaffeln & Militär: Die Präsenz der Carabinieri und der Finanzpolizei wird massiv erhöht, besonders an den Knotenpunkten wie der Piazza Fontana.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 10:36 Uhr aktualisiert