Eisheilige bringen 10 Grad weniger und Schnee bis in mittlere Lagen

Laut Geosphere Austria steht ab Dienstag von Vorarlberg bis Wien ein Wetterumsturz bevor. Vor allem in Ober-und Niederösterreich kühlt's ordentlich ab. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter.

Bis in mittlere Lagen kann diese Woche für kurze Zeit der Schnee zurückkommen.

Bis in mittlere Lagen kann diese Woche für kurze Zeit der Schnee zurückkommen.

Gewitter, Regen, Temperatursturz: Die Eisheiligen halten, was sie versprechen. Ab Dienstag, dem 12. Mai wird es im ganzen Land deutlich kühler. Im Schnitt haben wir bis zu 10 Grad weniger. In Höhen und mittleren Lagen kann es sogar schneien.

Betroffen sind allem Ober-und Niederösterreich

Niederschläge sind laut Geosphere Austria vor allem nördlich des Alpenhauptkamms zu erwarten. Gewitter sind bereits am Montag möglich, richtig sinken werden die Temperaturen hier allerdings erst am Dienstag. Schnee kann es bis in mittlere Lagen geben, die Schneefallgrenze sinkt auf 800 Meter.