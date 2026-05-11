Österreicher dürfen sich über 102.000 Euro freuen: Dritter geht leer aus
Auch am Muttertag holte das Glück niemanden ein - denn es gab keinen Lotto-Sechser. Damit wird am kommenden Mittwoch ein Jackpot ausgespielt, bei dem es um rund 1,5 Millionen Euro geht.
Beim Fünfer mit Zusatzzahl war ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich erfolgreich. Ihm gelang dieser Solotreffer mit dem 20. und damit letzten Quicktipp auf der Quittung, der einen Gewinn von rund 97.800 Euro brachte.
Kein Gewinner bei LottoPlus
Auch bei LottoPlus ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Das bedeutete für 31 Spielteilnehmer einen Gewinn von mehr als 8.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.
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Zwei glückliche Joker
Doch beim Joker hatten zwei Spielteilnehmer das Glück auf ihrer Seite. Ein Spieler aus Wien und einer aus Oberösterreich hatten die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf ihrer Quittung. Ihnen wird nur ein Gewinn in Höhe von jeweils mehr als 102.000 Euro gutgeschrieben. Eigentlich gab es in Wien noch eine dritte Quittung mit der richtigen Joker Zahl, darauf war allerdings das „Ja“ zum Joker nicht angekreuzt.
Das waren die gezogenen Lotto-Zahlen am 10. Mai 2026:
- Lotto: 1, 4, 15, 19, 28, 34 Zusatzzahl: 37
- LottoPlus: 11, 16, 29, 30, 34, 45
- Joker: 5, 7, 9, 5, 2, 5
*Angaben ohne Gewähr.