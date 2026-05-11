Österreicher dürfen sich über 102.000 Euro freuen: Dritter geht leer aus

Auch am Muttertag holte das Glück niemanden ein - denn es gab keinen Lotto-Sechser. Damit wird am kommenden Mittwoch ein Jackpot ausgespielt, bei dem es um rund 1,5 Millionen Euro geht.

Auch zu Muttertag gab es keinen Lotto-Sechser. Der Jackpot ist hiermit bei 1,5 Millionen Euro.

Auch zu Muttertag gab es keinen Lotto-Sechser. Der Jackpot ist hiermit bei 1,5 Millionen Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl war ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich erfolgreich. Ihm gelang dieser Solotreffer mit dem 20. und damit letzten Quicktipp auf der Quittung, der einen Gewinn von rund 97.800 Euro brachte.

Kein Gewinner bei LottoPlus

Auch bei LottoPlus ist es niemandem gelungen, die „sechs Richtigen“ zu tippen, womit die Gewinnsumme wieder auf die Fünfer aufgeteilt wurde. Das bedeutete für 31 Spielteilnehmer einen Gewinn von mehr als 8.500 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Zwei glückliche Joker

Doch beim Joker hatten zwei Spielteilnehmer das Glück auf ihrer Seite. Ein Spieler aus Wien und einer aus Oberösterreich hatten die richtige Joker Zahl und auch das angekreuzte „Ja“ auf ihrer Quittung. Ihnen wird nur ein Gewinn in Höhe von jeweils mehr als 102.000 Euro gutgeschrieben. Eigentlich gab es in Wien noch eine dritte Quittung mit der richtigen Joker Zahl, darauf war allerdings das „Ja“ zum Joker nicht angekreuzt.