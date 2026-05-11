Mann mit Joint auf getuntem E-Scooter unterwegs

Sterneckstraße Salzburg: Eine Polizeistreife wurde auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der während der Fahrt offensichtlich Marihuana konsumierte.

Am Sonntag entdeckte eine Polizeistreife in der Salzburger Sterneckstraße einen 33-Jährigen fest, der einen E-Scooter lenkte und dabei offensichtlich einen Joint rauchte. Die Beamten hielten den Mann auf und machten einen Drogentest.

Test auf mehrere Suchtmittelarten verlief positiv

Der Suchtmitteltest mit dem Mann verlief hinsichtlich mehrerer Suchtmittelarten positiv, woraufhin eine amtsärztliche Untersuchung erfolgte, welche eine Fahruntauglichkeit des syrischen Staatsbürgers bestätigte. Die Überprüfung des E-Scooters am Rollenprüfstand ergab zudem eine Maximalgeschwindigkeit von 40 km/h, der Scooter war also getunt. Der Mann wurde angezeigt.