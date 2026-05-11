Zufall hat 52 Mal entschieden: Wo 100.000-Euro-Tipps gespielt wurden

Der Zufall hat am vergangenen Dienstag und Freitag, 5. und 8. Mai, für über 50 Österreicher einen warmen Geldregen bedeutet. 51 haben 100.000 Euro gewonnen, zwei weitere je 50.000 Euro. Wir wissen jetzt, woher die Gewinner sind.

Bei EuroMillionen wurde wieder 50 Mal ein "SuperBonus" in der Höhe von 100.000 Euro verlost, zusätzlich gab es bei beiden Ziehungen auch jeweils den bewährten "ÖsterreichBonus" zu gewinnen.

Bei EuroMillionen wurde wieder 50 Mal ein "SuperBonus" in der Höhe von 100.000 Euro verlost, zusätzlich gab es bei beiden Ziehungen auch jeweils den bewährten "ÖsterreichBonus" zu gewinnen.

Meist alle paar Monate wird bei EuroMillionen in Österreich im Rahmen einer Zusatzziehung vielen Menschen hierzulande ein warmer Geldregen beschert. Das war zuletzt im November der Fall – mehr dazu hier: 50 Österreicher zufällig gezogen, jeder Einzelne bekommt 100.000 Euro -, nun wurden auch im Mai 50 Mal 100.000 Euro zusätzlich zu den bestehenden beiden „ÖsterreichBoni“, die ebenfalls jeweils 100.000 Euro wert sind, ausgespielt. Macht insgesamt also 52 Mal 100.000 Euro, die es für Teilnehmer der Ziehungen am vergangenen Dienstag und Freitag extra zu gewinnen gab.

Quittungsnummer bringt über 50 Österreichern Geldregen

Die einzige Zahl, die dafür richtig sein musste, war die Quittungsnummer, entschieden wurde per Zufallsprinzip. Und das hatte zur Folge, dass 51 Menschen je 100.000 Euro gewonnen haben, der letzte 100.000er wurde im Rahmen eines so genannten „TeamTipps“ gewonnen. Heißt: Die Quittungsnummer, die gezogen wurde, hatte zwei Gewinne zu je 50.000 Euro zur Folge. Das Kuriose dabei: Es wurde 52 Mal per Zufall ausgewählt, Geld bekommen aber eben 53 Teilnehmer. Die „Österreichischen Lotterien“ erklären dieses Kuriosum gegenüber 5 Minuten folgendermaßen: „Eine dieser 50 Quittungsnummern (Anmerkung: die Rede ist von den 50 „SuperBoni“ vom Freitag ohne die beiden „ÖsterreichBoni“) ist ein TeamTipp mit zwei Mitgliedern, die jedoch jedes seine eigene Quittungsnummer erhält und daher 51 Quittungsnummern aufscheinen. Wird ein TeamTipp gezogen, so teilt sich die Gewinnsumme auf alle Mitglieder (in diesem Fall zwei). Ein Team besteht aus zumindest zwei und maximal zehn Mitgliedern.“ Welche Quittungsnummern gewonnen haben, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Quittungsnummern gewinnen jeweils 100.000 Euro: ÖsterreichBonus: Dienstag, 5. Mai: 720 545 2497

Freitag, 8. Mai: 720 652 9144 SuperBonus: 711 479 3566

711 517 2245

715 294 6621

715 306 8973

715 326 7261

715 359 0244

715 365 3504

715 366 1024

715 368 3419

715 369 5404

715 398 9672

715 403 0586

715 404 8839

720 520 2187

720 520 7149

720 520 9391

720 534 8401

720 540 4312

720 541 2605

720 543 5125

720 548 1053

720 548 8350

720 549 3860

720 566 6021

720 576 7298

720 581 5671

720 582 3356

720 609 6802

720 613 8881

720 614 9524

720 618 1288

720 618 2402

720 621 6203

720 626 2596

720 632 6852

720 641 5365

720 644 4846

720 645 5228

720 649 5164

720 650 2603

720 652 4763

720 653 3995

720 654 4561

720 660 8409

720 663 2562

720 663 4118

720 667 1610

720 668 3794

720 670 7628 Teamtipp (je 50.000 Euro): 720 652 6427

720 652 6429 alle Angaben ohne Gewähr

In welchem Bundesland die meisten 100.000-Euro-Tipps gespielt wurden

Wir haben ebenfalls nachgefragt, in welchen Bundesländern bzw. wie die Tipps aufgegeben worden sind. Die meisten der Tipps wurden über win2day gespielt, 15 der glücklichen Gewinner haben das auf die Art gemacht und gewonnen. Schaut man nur auf die Bundesländer, waren die meisten Gewinnerlose „aus“ Wien mit neun. Dahinter folgen Niederösterreich (8), die Steiermark (5) und Kärnten (4), heißt es seitens der Lotterien exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten. Insgesamt wurde in jedem Bundesland zumindest ein Gewinn verzeichnet. Die genaue Auflistung der Gewinne nach Art der Teilnahme und Bundesland erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.

Bundesland / Art der Teilnahme Anzahl der Gewinner win2day 15 Wien 9 Niederösterreich 8 Steiermark 5 Kärnten 4 Oberösterreich 3 Tirol 3 Salzburg 2 (bzw. 3, weil TeamTipp) Burgenland 2 Vorarlberg 1