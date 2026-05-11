Zufall hat 52 Mal entschieden: Wo 100.000-Euro-Tipps gespielt wurden
Der Zufall hat am vergangenen Dienstag und Freitag, 5. und 8. Mai, für über 50 Österreicher einen warmen Geldregen bedeutet. 51 haben 100.000 Euro gewonnen, zwei weitere je 50.000 Euro. Wir wissen jetzt, woher die Gewinner sind.
Meist alle paar Monate wird bei EuroMillionen in Österreich im Rahmen einer Zusatzziehung vielen Menschen hierzulande ein warmer Geldregen beschert. Das war zuletzt im November der Fall – mehr dazu hier: 50 Österreicher zufällig gezogen, jeder Einzelne bekommt 100.000 Euro -, nun wurden auch im Mai 50 Mal 100.000 Euro zusätzlich zu den bestehenden beiden „ÖsterreichBoni“, die ebenfalls jeweils 100.000 Euro wert sind, ausgespielt. Macht insgesamt also 52 Mal 100.000 Euro, die es für Teilnehmer der Ziehungen am vergangenen Dienstag und Freitag extra zu gewinnen gab.
Quittungsnummer bringt über 50 Österreichern Geldregen
Die einzige Zahl, die dafür richtig sein musste, war die Quittungsnummer, entschieden wurde per Zufallsprinzip. Und das hatte zur Folge, dass 51 Menschen je 100.000 Euro gewonnen haben, der letzte 100.000er wurde im Rahmen eines so genannten „TeamTipps“ gewonnen. Heißt: Die Quittungsnummer, die gezogen wurde, hatte zwei Gewinne zu je 50.000 Euro zur Folge. Das Kuriose dabei: Es wurde 52 Mal per Zufall ausgewählt, Geld bekommen aber eben 53 Teilnehmer. Die „Österreichischen Lotterien“ erklären dieses Kuriosum gegenüber 5 Minuten folgendermaßen: „Eine dieser 50 Quittungsnummern (Anmerkung: die Rede ist von den 50 „SuperBoni“ vom Freitag ohne die beiden „ÖsterreichBoni“) ist ein TeamTipp mit zwei Mitgliedern, die jedoch jedes seine eigene Quittungsnummer erhält und daher 51 Quittungsnummern aufscheinen. Wird ein TeamTipp gezogen, so teilt sich die Gewinnsumme auf alle Mitglieder (in diesem Fall zwei). Ein Team besteht aus zumindest zwei und maximal zehn Mitgliedern.“ Welche Quittungsnummern gewonnen haben, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.
Diese Quittungsnummern gewinnen jeweils 100.000 Euro:
ÖsterreichBonus:
- Dienstag, 5. Mai: 720 545 2497
- Freitag, 8. Mai: 720 652 9144
SuperBonus:
- 711 479 3566
- 711 517 2245
- 715 294 6621
- 715 306 8973
- 715 326 7261
- 715 359 0244
- 715 365 3504
- 715 366 1024
- 715 368 3419
- 715 369 5404
- 715 398 9672
- 715 403 0586
- 715 404 8839
- 720 520 2187
- 720 520 7149
- 720 520 9391
- 720 534 8401
- 720 540 4312
- 720 541 2605
- 720 543 5125
- 720 548 1053
- 720 548 8350
- 720 549 3860
- 720 566 6021
- 720 576 7298
- 720 581 5671
- 720 582 3356
- 720 609 6802
- 720 613 8881
- 720 614 9524
- 720 618 1288
- 720 618 2402
- 720 621 6203
- 720 626 2596
- 720 632 6852
- 720 641 5365
- 720 644 4846
- 720 645 5228
- 720 649 5164
- 720 650 2603
- 720 652 4763
- 720 653 3995
- 720 654 4561
- 720 660 8409
- 720 663 2562
- 720 663 4118
- 720 667 1610
- 720 668 3794
- 720 670 7628
Teamtipp (je 50.000 Euro):
- 720 652 6427
- 720 652 6429
alle Angaben ohne Gewähr
In welchem Bundesland die meisten 100.000-Euro-Tipps gespielt wurden
Wir haben ebenfalls nachgefragt, in welchen Bundesländern bzw. wie die Tipps aufgegeben worden sind. Die meisten der Tipps wurden über win2day gespielt, 15 der glücklichen Gewinner haben das auf die Art gemacht und gewonnen. Schaut man nur auf die Bundesländer, waren die meisten Gewinnerlose „aus“ Wien mit neun. Dahinter folgen Niederösterreich (8), die Steiermark (5) und Kärnten (4), heißt es seitens der Lotterien exklusiv auf Nachfrage von 5 Minuten. Insgesamt wurde in jedem Bundesland zumindest ein Gewinn verzeichnet. Die genaue Auflistung der Gewinne nach Art der Teilnahme und Bundesland erfahrt ihr in der folgenden Tabelle.
|Bundesland / Art der Teilnahme
|Anzahl der Gewinner
|win2day
|15
|Wien
|9
|Niederösterreich
|8
|Steiermark
|5
|Kärnten
|4
|Oberösterreich
|3
|Tirol
|3
|Salzburg
|2 (bzw. 3, weil TeamTipp)
|Burgenland
|2
|Vorarlberg
|1