Totalsperre auf der A10 Richtung Salzburg

Zwischen Montag, dem 18. Mai und Samstag, dem 23. Mai muss die A10 Tauernautobahn Richtung Salzburg komplett gesperrt werden.

Um den herausfordernden Sanierungszeitplan für den im Jänner durch einen Lkw-Unfall schwer beschädigten Brentenbergtunnel zu halten, ist eine Komplettsperre der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg ohne Alternative.

Um den herausfordernden Sanierungszeitplan für den im Jänner durch einen Lkw-Unfall schwer beschädigten Brentenbergtunnel zu halten, ist eine Komplettsperre der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg ohne Alternative.



Um den herausfordernden Sanierungszeitplan für den im Jänner durch einen Lkw-Unfall schwer beschädigten Brentenbergtunnel zu halten, ist eine Komplettsperre der A 10 Tauernautobahn in Richtung Salzburg ohne Alternative. Diese ist von Montag, 18. Mai (13 Uhr) bis spätestens Samstag, 23. Mai (6 Uhr) geplant. Parallel greift ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen.

Ableitung zwischen Knoten Pongau und Paß Lueg

Der gesamte Verkehr wird in diesem Zeitfenster zwischen dem Knoten Pongau und Paß Lueg auf die B 159 abgeleitet. Da die derzeit durchgeführte Baustelle auf der B 159 außerhalb dieses Umleitungsbereichs liegt, ist hier mit keinen zusätzlichen Behinderungen zu rechnen. Bis Ende Juni soll die Behebung der enormen Brandschäden abgeschlossen und der Tunnel wieder ohne Einschränkungen befahrbar sein.

Tunnelbeschichtung für mehr Helligkeit

Hintergrund: Die ASFINAG (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) muss die Tunnelbeschichtung vornehmen, die für Helligkeit sorgt und die regelmäßige Reinigung der Wände ermöglicht. Dafür werden mehrere Lagen bzw. Schichten aufgebracht, die keinesfalls durch Fließverkehr verschmutzt werden dürfen. Die ASFINAG hat nach Analyse der Verkehrszahlen das dafür geeignete Zeitfenster festgelegt. So wie für alle weiteren Tätigkeiten vor Ort auf die Rückreisewellen um die verlängerten Wochenenden Rücksicht genommen wird.

LKW-Fahrverbote zwischen Knoten Villach und Knoten Salzburg

Als begleitende und abfedernde Maßnahme gelten Lkw-Fahrverbote (über 7,5 Tonnen) für die Richtungsfahrbahn Norden der A 10 zwischen dem Knoten Villach und dem Knoten Salzburg. Diese greifen von Montag, 18. Mai (11 Uhr) bis Samstag, 23 Mai (4 Uhr). Der regionale Quell- und Zielverkehr entlang dieser Achse ist vom Fahrverbot ausgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 11:41 Uhr aktualisiert