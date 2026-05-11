Bezahlung nur vorgetäuscht: Spur führt durch Österreich und ins Ausland

Zwei Männer täuschten in Ebensee Hotel- und Fahrradzahlungen offenbar nur vor. Nach ihrer Festnahme laufen nun weitere Ermittlungen. Die Polizei schließt zusätzliche Opfer nicht aus.

Am Vormittag des 7. Mai 2026 wurde die oberösterreichische Polizei zu einem Hotelbetrieb in Ebensee (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) gerufen. Zwei Gäste hatten ihre Rechnung nicht bezahlt und waren bereits verschwunden. Eine Streife konnte die beiden Männer wenig später am Weg zum Bahnhof anhalten. Bei den Verdächtigen handelt es sich laut Landespolizeidirektion Oberösterreich um einen 23-jährigen Argentinier und einen 51-jährigen Kubaner. Beide hatten keine Ausweise bei sich und machten mehrfach unterschiedliche Angaben zu ihrer Identität und ihren Geburtsdaten.

Zahlungen nur vorgetäuscht

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer Zahlungen in einem Hotel und auch in einem Fahrradgeschäft in Ebensee lediglich vorgetäuscht hatten. Laut Polizei verwendeten sie dafür eine Online-App. Weder die Hotelrechnung noch zwei Fahrräder wurden tatsächlich bezahlt. Wegen der unklaren Identität und des Verdachts des Betrugs nahm die Polizei beide Männer vorläufig fest. Im Zuge der Ermittlungen tauchten zudem mehrere internationale Treffer auf.

Schaden von mehr als 10.000 Euro

Die Polizei ermittelt inzwischen auch wegen weiterer Delikte in Salzburg, Tirol und Italien. Dabei handelt es sich um Zech- und Betrugsdelikte. Der bisher bekannte Schaden beträgt laut Polizei mehr als 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft Wels beantragte Untersuchungshaft für beide Beschuldigte. Das Landesgericht Wels verhängte diese in weiterer Folge auch.

Polizei bittet um Hinweise

Da weitere Opfer nicht ausgeschlossen werden, bittet die Polizeiinspektion Ebensee nun um Hinweise. „Mögliche weitere Opfer sind nicht auszuschließen. Die Polizeiinspektion Ebensee führt die Ermittlungen und nimmt unter 059133/4104-100 jegliche Hinweise, weitere Opfer oder zusammenhängende Straftaten entgegen“, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend.