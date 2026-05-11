Nächste Ausfahrt zu weit: Kleinkraftrad als Geisterfahrer unterwegs

Ein 73-Jähriger bemerkte, dass das Befahren der Schnellstraße mit seinem Fahrzeug nicht erlaubt war. Da ihm die nächste Ausfahrt zu weit entfernt erschien, fuhr er als Geisterfahrer am Pannenstreifen Richtung Krems zurück.

Bedienstete der Autobahnpolizeiinspektion Krems an der Donau (Niederösterreich) wurden am Sonntag, den 10. Mai 2026, gegen 10.20 Uhr, zur B37 beordert, da dort ein dreirädriges Kleinkraftrad auf dem Pannenstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs sein sollte.

Lenker fuhr am Pannenstreifen Richtung Krems zurück

Die Polizeibediensteten konnten das Fahrzeug auf der Donaubrücke (B37) anhalten. Der 73-jährige Lenker gab an, auf der B37 in Fahrtrichtung St. Pölten unterwegs gewesen zu sein, als er auf Höhe des Straßenkilometers 29,1 auf der B37a bemerkte, dass das Befahren der Schnellstraße mit dem gelenkten Fahrzeug unzulässig sei. Da ihm die nächste Ausfahrt zu weit entfernt erschien, wendete der Mann das Fahrzeug und fuhr entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Pannenstreifen in Richtung Krems zurück. Der Mann wird nach Abschluss der Erhebungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 12:19 Uhr aktualisiert