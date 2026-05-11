Zugausfälle im August: Beliebte Italien-Strecke einen Monat gesperrt

Schlechte Nachrichten für alle Adria-Fans und Radurlauber: Wer für den Spätsommer eine Zugreise nach Italien geplant hat, muss sich auf massive Einschränkungen einstellen.

Wie die ÖBB bestätigen, wird die wichtige Bahnstrecke zwischen Tarvis und Udine im Zeitraum vom 22. August bis zum 20. September komplett gesperrt. Grund dafür sind notwendige Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten der italienischen Bahn, die ausgerechnet in die Hauptreisezeit fallen.

Micotra-Züge betroffen

Besonders hart trifft es die beliebten Micotra-Züge. Diese verbinden normalerweise viermal täglich Villach mit Udine (am Wochenende sogar mit Triest) und sind mit Platz für bis zu 200 Fahrräder ein Herzstück für den Radtourismus in der Region. Laut ORF meint die ÖBB-Pressesprecherin Rosanna Zernatto-Peschel es sei ein Einspruch gegen die italienischen Pläne nicht möglich gewesen, da die Arbeiten international abgestimmt und für die langfristige Leistungsfähigkeit der Strecke unumgänglich seien.

Schienenersatzverkehr

Für Reisende bedeutet das: Umsteigen auf den Schienenersatzverkehr. Villach wird in dieser Phase zum zentralen Knotenpunkt, von dem aus Busse die Fahrgäste Richtung Süden bringen. Für die Micotra-Verbindungen werden drei spezialisierte Busse im Einsatz sein, um auch den Transport von Fahrrädern zu gewährleisten. Betroffen von der Sperre sind jedoch nicht nur die Regionalzüge, sondern der gesamte Fernverkehr bis nach Venedig und Rom. Urlaubern wird dringend geraten, ihre geplanten Fahrten vorab im Scotty-System zu prüfen, um böse Überraschungen bei den Reisezeiten zu vermeiden.